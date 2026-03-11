Elon Musk homme le plus riche du monde, Bill Gates 19è mondial : découvrez le Marocain le plus fortuné en 2026 !

Selon les estimations du classement Forbes des grandes fortunes mondiales, Elon Musk est l’homme le plus riche du monde. Au Maroc, Othman Benjelloun conserve en 2026 le titre d’homme le plus riche. À 93 ans, l’homme d’affaires dispose d’un patrimoine évalué à environ 1,7 milliard de dollars. Cette position dominante s’explique en grande partie par la solidité de son groupe financier Bank of Africa, un grand acteur du secteur bancaire en Afrique. Malgré un léger recul par rapport à certaines années précédentes, son empire financier lui permet de rester la figure centrale de la richesse au Maroc.

Figure emblématique du capitalisme marocain, Othman Benjelloun s’est imposé au fil des décennies comme l’un des architectes de la modernisation du système bancaire national. Son groupe, présent dans plusieurs pays africains et européens, a contribué à renforcer l’influence économique du Maroc sur le continent. La stratégie d’expansion régionale et les investissements dans les services financiers ont permis de maintenir la valeur de son groupe. Aujourd’hui, Othman Benjelloun est l’homme l’homme le plus riche du Maroc avec un patrimoine évalué à environ 1,7 milliard de dollars.

Les autres grandes fortunes marocaines en 2026

Derrière Othman Benjelloun, deux autres personnalités dominent le classement des plus grandes fortunes du Maroc. Aziz Akhannouch, homme d’affaires et chef du gouvernement marocain, occupe la deuxième position avec une fortune estimée à environ 1,6 milliard de dollars. Son groupe Akwa, actif notamment dans l’énergie et la distribution de carburants, demeure un pilier important de l’économie nationale.

La troisième place revient à l’entrepreneur Anas Sefrioui, fondateur et dirigeant du groupe immobilier Addoha. Sa fortune, estimée à environ 1,3 milliard de dollars, reste relativement stable, ces dernières années. Son entreprise s’est imposée comme l’un des principaux promoteurs immobiliers du royaume, notamment grâce à des programmes de logements accessibles destinés à la classe moyenne et aux populations à revenus modestes. Ensemble, ces trois grandes fortunes incarnent les secteurs clés de l’économie marocaine : finance, énergie et immobilier.

La domination mondiale des géants de la technologie

Si le classement marocain reste relativement stable, la hiérarchie mondiale des grandes fortunes continue d’être dominée par les géants de la technologie. En 2026, Elon Musk occupe la première place mondiale avec une fortune estimée à environ 839 milliards de dollars. Cette ascension spectaculaire s’explique par la croissance exceptionnelle de ses entreprises dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de l’automobile électrique et de l’exploration spatiale.

Le podium mondial est complété par Larry Page et Sergey Brin, les cofondateurs de Google. Les grandes entreprises du numérique dominent désormais largement les secteurs traditionnels. Ce qui confirme la transformation profonde du capitalisme global vers l’innovation, les données et l’intelligence artificielle. L’édition 2026 du classement Forbes révèle également un repositionnement notable de certaines grandes figures de la finance mondiale.

Un classement mondial en pleine recomposition

Bernard Arnault recule à la septième place mondiale avec une fortune estimée à 171 milliards de dollars. Pourtant, il reste longtemps considéré comme l’homme le plus riche d’Europe grâce à son empire du luxe. Il est désormais devancé par de grandes figures de la tech comme Jeff Bezos et Mark Zuckerberg. Leurs entreprises continuant de bénéficier de la croissance de l’économie numérique. Parallèlement, de nouveaux acteurs émergent dans le top 10 mondial.

Jensen Huang, PDG du fabricant de puces Nvidia, atteint la huitième place avec une fortune d’environ 154 milliards de dollars. Derrière lui figurent Warren Buffett et Amancio Ortega, tandis que Bill Gates poursuit sa baisse relative dans le classement en se positionnant autour de la 19e place mondiale, juste devant Françoise Bettencourt Meyers.