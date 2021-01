Patron de Tesla, le Sud-Africain Elon Musk est l’homme le plus riche du monde

C’est officiel, le Sud-Africain Elon Musk, patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, est l’homme le plus riche du monde. Il devance ainsi Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. L’action Tesla a vu sa valeur multipliée par plus de 7 en 2020.

C’est ce jeudi 7 janvier 2021 que la nouvelle est tombée, à la faveur de l’envolée des actions en Bourse. Grâce à la flambée des titres de Tesla, dont il détient 18% à Wall Street, le Sud-Africain Elon Musk, patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, est l’homme le plus riche du monde. Il devance ainsi Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.

A 49 ans, Elon Musk, qui dirige également SpaceX, a réussi à surclasser, ce jeudi matin, le fondateur d’Amazon, sur la base des calculs faits de l’agence Bloomberg qui tient à jour un classement des milliardaires dans le monde entier. Depuis 2017, c’est Jeff Bezos qui détenait le titre d’homme le plus fortuné de la planète.

A noter que l’essentiel de la richesse d’Elon Musk est constitué d’actions. Mercredi, pour la première fois, la valorisation de Tesla en Bourse avait dépassé la barre des 700 milliards de dollars à la clôture. Et le lendemain, jeudi, l’action a franchi la barre des 800 dollars.

Soulignons que Tesla s’est engagé à proposer un véhicule électrique au prix de 25 000 dollars, d’ici trois ans, en plus de produire 20 millions de véhicules par an d’ici 2030. A ce classement, viennent ensuite Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Bernard Arnault (LVMH) et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg.