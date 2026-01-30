Maryse Lokossou, itinéraire d’une technicienne de la finance

Née le 4 juin 1981 à Abidjan, Maryse Lokossou appartient à cette génération de dirigeantes africaines formées à l’international, revenues mettre leurs compétences au service des institutions publiques.

De la banque privée aux systèmes d’information, puis aux plus hauts niveaux de la finance publique béninoise et régionale, son parcours se distingue par une progression méthodique et une forte exposition aux enjeux de gouvernance, de marchés financiers et de développement. Aujourd’hui Directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, après un passage stratégique au ministère de l’Économie et des Finances puis à la Banque Ouest-Africaine de Développement, elle incarne un profil de technicienne aguerrie, reconnue par ses pairs et distinguée à l’échelle nationale et internationale.

Une première carrière entre finance et systèmes d’information

La trajectoire de Maryse Lokossou s’est construite très tôt autour d’un choix assumé : celui de formations professionnalisantes, pensées pour une efficacité immédiate. Après des études en gestion des entreprises, elle s’oriente vers la banque et la finance, jusqu’à l’obtention d’un master en banque et finance internationale. En 2020, alors qu’elle exerce déjà de hautes responsabilités publiques, elle complète ce socle par un MBA à HEC Paris, suivi en parallèle de ses fonctions, afin de renforcer ses compétences en stratégie et en gouvernance.

Sa carrière débute en France, où elle évolue d’abord dans la banque avant d’opérer un virage vers les systèmes d’information. Elle y développe une expertise reconnue dans la conduite de projets complexes, notamment sur des applications liées à la gestion des risques et aux obligations réglementaires. Cette double culture, financière et technologique, devient l’un des marqueurs de son profil, lui permettant d’intervenir à l’interface entre métiers, données et décision.

Le retour au Bénin : engagement pour la crédibilité financière de l’État

En 2017, Maryse Lokossou choisit de rentrer au Bénin et rejoint le Ministère de l’Économie et des Finances du Bénin. Elle y intervient sur des dossiers sensibles pour la crédibilité financière du pays, contribuant notamment à la relance du processus de notation souveraine et à la structuration d’opérations de marché qui repositionnent le Bénin auprès des investisseurs internationaux. Cette période marque un tournant, en inscrivant son expertise technique dans une logique d’action publique et de réforme.

Sa dimension régionale s’affirme à partir de 2020, lorsqu’elle est appelée à la Banque Ouest-Africaine de Développement. En tant que Directrice de cabinet, elle accompagne la gouvernance de l’institution et la mise en œuvre de son plan stratégique, avec un périmètre couvrant l’ensemble des pays de l’UEMOA. Cette expérience renforce sa lecture des enjeux de financement du développement à l’échelle sous-régionale et consolide son réseau institutionnel et international.

Depuis juillet 2023, Maryse Lokossou dirige la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, un acteur central du financement de long terme. À ce poste, elle s’inscrit dans une logique de structuration et de consolidation, avec une attention portée à la gouvernance, à la discipline financière et au rôle de la Caisse dans l’écosystème économique national. Son style managérial met en avant la responsabilisation des équipes, la rigueur des processus et la valorisation des compétences internes.

En parallèle de ses fonctions institutionnelles, Maryse Lokossou est à l’initiative du Bénin Talent Pool, un réseau visant à fédérer des jeunes professionnels béninois de la diaspora autour des enjeux de développement du pays. Son parcours a également été salué par plusieurs distinctions, dont son inscription au classement Choiseul, sa reconnaissance comme Young Leader de la French-African Foundation, ainsi que sa décoration en tant qu’Officier de l’Ordre national du Mérite.