L’Algérie passe par la petite porte au CHAN 2025

Au terme d’une soirée pleine de suspense au Nyayo Stadium de Nairobi, l’équipe d’Algérie des joueurs locaux a validé son billet pour les quarts de finale du CHAN 2025, mais dans la douleur. Tenus en échec par le Niger, dernier du groupe, (0-0), les Fennecs ont tremblé jusqu’au bout avant de pouvoir célébrer leur qualification.

L’entraineur Madjid Bougherra et ses hommes abordaient cette dernière journée du groupe C avec une mission claire : décrocher au minimum un point face à une équipe nigérienne déjà éliminée. Sur le papier, l’objectif semblait facilement atteignable, mais sur la pelouse, la réalité s’est révélée bien plus complexe.

Dès les premières minutes, l’Algérie a montré ses intentions offensives. Mehdi Merghem héritait d’un ballon renvoyé par la défense nigérienne à droite pour placer une frappe contrée en corner dès la 2e minute. Un quart d’heure plus tard, c’était au tour d’Abderrahmane Meziane de tenter sa chance, mais sans plus de réussite.

Malgré cette domination territoriale attendue, la domination des Verts n’était pas des plus écrasantes. Le Niger, libéré de toute pression de résultat, s’est montré solide défensivement et a même réussi à inquiéter l’arrière-garde algérienne à plusieurs reprises.

Les derniers instants sous haute tension

La seconde période n’a pas apporté le déblocage espéré par les supporters algériens. Pire encore, l’équipe de Bougherra s’est mise en danger aux alentours de l’heure de jeu. Il fallait une sortie bien inspirée de Bouhalfaya dans les pieds d’Abdel Jalil Ahamat pour intercepter un centre dangereux provenant de gauche (62e), ou un coup de chance sur une reprise manquée par Adamou Abraham au point de penalty (64e) pour préserver les buts des Verts.

L’expulsion du Nigérien Djingarey à la 77e minute pour un second carton jaune aurait dû faciliter la tâche des Algériens. Paradoxalement, c’est dans ces moments que l’équipe a le plus tremblé. Cela n’exemptait pas Bouhalfaya d’une parade ultime devant Chamsoudine Loukmane Ali dans les arrêts de jeu (90e+2). Un arrêt salvateur car une défaite aurait été synonyme d’élimination.

Au coup de sifflet final, le soulagement était palpable dans les rangs algériens. Les Fennecs A’ terminent deuxièmes du groupe C derrière l’Ouganda, lequel a arraché le nul et éliminé l’Afrique du Sud dans le même temps au Mandela National Stadium de Kampala (3-3).

La qualification s’est jouée sur un fil : Bougherra et ses joueurs finissent à égalité de points avec les Bafana Bafana et les devancent seulement à la différence de buts (+3 contre +1). Une marge infime qui témoigne de la difficulté rencontrée par les Algériens tout au long de cette phase de groupes à l’exception d’une brillante ouverture 3-0 devant l’Ouganda. L’Algérie avait ensuite concédé deux nuls frustranis face à la Guinée et à l’Afrique du Sud (1-1 chacun).

L’analyse de Madjid Bougherra

Le staff technique devra rapidement corriger les lacunes observées, notamment l’inefficacité offensive et la fragilité défensive dans les moments cruciaux. Car en quarts de finale, ils croiseront le premier du groupe D qui sera le Sénégal, tenant du titre, le Soudan ou le Congo.

L’entraîneur algérien, conscient des difficultés rencontrées, n’a pas caché sa satisfaction malgré la performance mitigée : « L’équipe a montré des signes de fatigue, mais l’essentiel est la qualification. Je suis très fier de mes joueurs – ils ont fait preuve de courage et se sont battus jusqu’au bout. »

L’Algérie devra montrer un tout autre visage en phase éliminatoire. Pour une équipe qui nourrit de plus grandes ambitions dans cette compétition continentale, ce passage par « la petite porte » constitue un rappel à l’humilité.