Alger primée par l’ONU pour son développement durable

C’est lors de la Journée mondiale des Villes, à Bogota, que le jury des prestigieux Shanghaï Awards, Prix de l’ONU pour le développement durable, a distingué la ville d’Alger parmi cinq finalistes, Médine (Arabie saoudite), Bogota (Colonie), Espoo (Finlande) et Incheon (Corée du Sud). Un prix qui couronne les actions importantes menées à Alger pour faire entrer cette capitale dans le vingt-et-unième siècle résilient et responsable.

Depuis plusieurs années, la capitale algérienne se transforme, avec des efforts multiples pour que son aménagement en fasse l’une des capitales exemplaires du développement, à un moment où toutes les métropoles d’Afrique et du Maghreb connaissent des enjeux de croissance urbaine considérables. La distinction conférée par l’ONU salue une ville en pleine transformation, engagée dans une démarche inclusive et résilience, respectueuse des nouveaux équilibres imposées par le défi climatique auquel le monde entier est confronté.

Parmi les projets essentiels qui ont été réalisés et qui justifient l’attribution du prix, l’amélioration de la gestion environnementale, la prévention des risques naturels, la préservation du patrimoine culturel, le soutien à l’innovation et la promotion du logement décent pour toutes les catégories sociales. Une vision du développement durable où se rejoignent l’urbanisme, l’environnement, la qualité de vie des habitants.

La Casbah une nouvelle fois à l’honneur

Afrik a plusieurs fois salué la restauration de la Casbah, symbole d’une gestion responsable du patrimoine alliant assainissement d’un quartier séculaire, amélioration de l’habitat, et mise en valeur de l’architecture historique du coeur de ville. Mais la consécration que représentent les Shanghaï Awards place désormais cette réussite dans le cadre plus large d’une politique urbaine qui inclut l’ensemble des enjeux du développement, et pas seulement le tourisme.

Cette reconnaissance internationale fait désormais d’Alger un modèle d’urbanisme sur la scène mondiale, et cette distinction, conférée pour la première fois à une ville d’Afrique, en fait une référence pour un continent où de nombreux pays rencontrent les mêmes défis de croissance urbaine, par leur élan démographique et par la croissance de l’exode rural qui accompagne le développement économique.