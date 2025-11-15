Nigeria – RDC : une finale de barrages cruciale avant l’ultime obstacle mondial

Le Nigeria et la République démocratique du Congo s’affrontent ce dimanche dans une finale de barrages décisive pour décrocher le dernier ticket africain… mais pas encore la qualification mondiale. Le vainqueur devra ensuite jouer un barrage intercontinental en mars 2026 pour espérer rejoindre la Coupe du monde.

Nigeria : la pression d’un géant condamné à gagner

Les Super Eagles abordent cette finale avec l’obligation morale de ne pas répéter leurs récents échecs. Sous pression populaire, le Nigeria compte sur sa force offensive menée par Osimhen, Lookman et Boniface. Mais malgré cet arsenal, l’équipe nigériane a montré des limites défensives ces derniers mois. Le moindre relâchement pourrait coûter cher dans un match couperet où la tension sera maximale à Rabat au Stade Prince Héritier Moulay Hassan.

RDC : l’ambition retrouvée d’une équipe en pleine renaissance

La RDC arrive avec une dynamique bien plus positive. Les Léopards ont impressionné par leur solidité, leur discipline et leur envie de briser plus d’un demi-siècle d’absence en Coupe du monde. Leur dernière qualification pour une phase finale de Coupe du Monde remonte en effet à 1974.

Avec Chancel Mbemba en patron de la défense, Yoane Wissa dans son meilleur rôle de dynamiteur et Silas Katompa capable de fulgurances, la RDC présente un collectif cohérent et désormais redouté.

La sélection congolaise veut écrire une page historique : celle du retour sur la scène mondiale.

Un choc de styles et d’histoires

Ce Nigeria–RDC va opposer la puissance offensive nigériane aux automatismes collectifs congolais. Le tout dans un match unique, sans seconde chance, où l’expérience des grands rendez-vous pourrait peser autant que l’inspiration d’un buteur. Les deux pays savent que la rencontre ouvre les portes d’un dernier combat vers la Coupe du monde.

Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, le vainqueur de cette finale des barrages africains n’est pas encore qualifié pour la Coupe du monde. Une dernière étape l’attend fin en mars 2026.

Le gagnant Nigeria ou RDC disputera le tournoi interconfédéral, organisé en Amérique du Nord en mars 2026. Ce mini-tournoi regroupe une équipe africaine (le vainqueur du Nigeria–RDC), une sélection d’Asie (AFC), une nation d’Amérique du Sud (CONMEBOL), une sélection d’Océanie (OFC), ainsi que deux équipes de la CONCACAF, dont l’une commencera directement en finale de son parcours.

Un format brutal

Pour se qualifier, le représentant africain devra d’abord remporter une demi-finale contre une équipe issue d’une autre zone, puis s’imposer en finale face à l’une des nations les mieux classées. Au total, ce sont deux matchs à élimination directe contre des adversaires non africains qu’il faudra gagner pour décrocher l’un des deux derniers billets mondiaux.

Nigeria–RDC c’est la première marche d’un parcours infernal vers la Coupe du monde 2026.