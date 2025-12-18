Le Maroc remporte la Coupe arabe 2025 au terme d’une finale épique face à la Jordanie

Amadou Atar

Lecture 2 min.
Maroc Jordanie Coupe arabe 2025
Maroc Jordanie Coupe arabe 2025

Les Lions de l’Atlas ont décroché leur deuxième sacre dans la compétition en dominant la Jordanie 3-2 après prolongation, jeudi soir au stade Lusail de Doha.

Le Maroc a soulevé le trophée de la Coupe arabe 2025 au terme d’une finale haletante face à la Jordanie. Dans l’enceinte du stade Lusail, théâtre de la dernière finale de Coupe du monde, les hommes de Tarik Sektioui ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout des vaillants Nashama sur le score de 3-2, après prolongation.

L’entame de match laissait pourtant présager une soirée tranquille pour les Marocains. Dès la 4e minute, Oussama Tannane inscrivait un but extraordinaire, lobant le gardien jordanien d’une frappe lointaine depuis sa propre moitié de terrain. Un but qui restera dans les annales de la compétition.

La Jordanie surprise de l’année

Mais la Jordanie, loin de s’avouer vaincue, a su renverser la vapeur au retour des vestiaires. Ali Olwan, d’une tête au second poteau, ramenait les deux équipes à égalité à la 48e minute. Le même Olwan transformait ensuite un penalty à la 68e minute, donnant l’avantage aux Nashama et plongeant les supporters marocains dans l’inquiétude.

C’était sans compter sur Abderrazak Hamdallah. L’attaquant marocain, entré en jeu, égalisait à la 88e minute, arrachant la prolongation dans les ultimes instants du temps réglementaire. Puis, à la 100e minute, il récidivait sur une belle action collective, offrant définitivement le titre aux Lions de l’Atlas. Auteur d’un doublé décisif, Hamdallah s’est érigé en héros de cette finale mémorable.

Ce deuxième sacre en Coupe arabe, après celui de 2012 face à la Libye, tombe à point nommé pour le Maroc. À quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2025 qu’il organise sur son sol, cette victoire envoie un signal fort aux concurrents africains.

Les Lions de l’Atlas succèdent à l’Algérie au palmarès, confirmant la domination du Maghreb sur le football arabe. Pour la Jordanie, malgré la défaite, ce parcours jusqu’en finale constitue une performance remarquable qui témoigne des progrès constants du football jordanien sur la scène régionale.

Jordanie – Maroc : 2-3 a.p.
Buteurs : Ali Olwan (48e, 68e s.p.) pour la Jordanie ; Oussama Tannane (4e) et Abderrazak Hamdallah (88e, 100e) pour le Maroc.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Drapeau de l'Union Européenne

Politique migratoire européenne : l’UE accélère les expulsions des Maghrébins

À Strasbourg, les eurodéputés ont entériné un durcissement majeur des règles migratoires, révélateur d’un changement de philosophie au sein de l’Union européenne. Désormais, la...
Police marocaine

Sécurité au Maroc en 2025 : recul des crimes violents et taux d’élucidation record selon la DGSN

En 2025, le dispositif sécuritaire marocain franchit un nouveau cap, porté par une stratégie globale mêlant anticipation, modernisation et coopération internationale. Les derniers indicateurs...
Des voitures importées

Un vaste réseau de vols de voitures destinés au Maroc mis au jour au Canada

Une enquête policière de grande ampleur révèle l’existence d’un trafic international de véhicules reliant l’Amérique du Nord à l’Afrique du Nord. Derrière des vols...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025