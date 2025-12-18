Le Maroc remporte la Coupe arabe 2025 au terme d’une finale épique face à la Jordanie

Les Lions de l’Atlas ont décroché leur deuxième sacre dans la compétition en dominant la Jordanie 3-2 après prolongation, jeudi soir au stade Lusail de Doha.

Le Maroc a soulevé le trophée de la Coupe arabe 2025 au terme d’une finale haletante face à la Jordanie. Dans l’enceinte du stade Lusail, théâtre de la dernière finale de Coupe du monde, les hommes de Tarik Sektioui ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout des vaillants Nashama sur le score de 3-2, après prolongation.

L’entame de match laissait pourtant présager une soirée tranquille pour les Marocains. Dès la 4e minute, Oussama Tannane inscrivait un but extraordinaire, lobant le gardien jordanien d’une frappe lointaine depuis sa propre moitié de terrain. Un but qui restera dans les annales de la compétition.

La Jordanie surprise de l’année

Mais la Jordanie, loin de s’avouer vaincue, a su renverser la vapeur au retour des vestiaires. Ali Olwan, d’une tête au second poteau, ramenait les deux équipes à égalité à la 48e minute. Le même Olwan transformait ensuite un penalty à la 68e minute, donnant l’avantage aux Nashama et plongeant les supporters marocains dans l’inquiétude.

C’était sans compter sur Abderrazak Hamdallah. L’attaquant marocain, entré en jeu, égalisait à la 88e minute, arrachant la prolongation dans les ultimes instants du temps réglementaire. Puis, à la 100e minute, il récidivait sur une belle action collective, offrant définitivement le titre aux Lions de l’Atlas. Auteur d’un doublé décisif, Hamdallah s’est érigé en héros de cette finale mémorable.

Ce deuxième sacre en Coupe arabe, après celui de 2012 face à la Libye, tombe à point nommé pour le Maroc. À quelques jours du coup d’envoi de la CAN 2025 qu’il organise sur son sol, cette victoire envoie un signal fort aux concurrents africains.

Les Lions de l’Atlas succèdent à l’Algérie au palmarès, confirmant la domination du Maghreb sur le football arabe. Pour la Jordanie, malgré la défaite, ce parcours jusqu’en finale constitue une performance remarquable qui témoigne des progrès constants du football jordanien sur la scène régionale.

Jordanie – Maroc : 2-3 a.p.

Buteurs : Ali Olwan (48e, 68e s.p.) pour la Jordanie ; Oussama Tannane (4e) et Abderrazak Hamdallah (88e, 100e) pour le Maroc.