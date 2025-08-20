Métro parisien : un Tchadien de 26 ans identifié après la découverte d’un corps démembré

Une découverte macabre a bouleversé le métro parisien vendredi 15 août avec la découverte d’un corps démembré sur la ligne de métro parisien. Le parquet de Paris a annoncé mardi avoir identifié la victime comme étant un jeune homme tchadien en situation régulière sur le territoire français.

Le cadavre démembré d’un homme a été découvert vendredi 15 août entre les stations Ternes et Courcelles (ligne 2) du métro parisien. Le corps a été trouvé vers 21h00 dans un tunnel de la ligne, dans le 17e arrondissement de la capitale française.

Cette découverte a immédiatement provoqué l’interruption du trafic sur une partie de la ligne 2, perturbant les déplacements de milliers d’usagers en cette soirée du 15 août.

L’identification de la victime

Après plusieurs jours d’investigation, le parquet de Paris a annoncé ce mardi à CNEWS avoir identifié le corps démembré. Selon le ministère public, le défunt « a été identifié comme pouvant être Abdel M., né en 1999 au Tchad« . La victime, âgée de 26 ans, résidait en situation régulière sur le territoire français, a précisé le parquet. Cette information écarte d’emblée toute problématique liée à l’immigration irrégulière.

Une enquête judiciaire a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès et identifier les causes de cette mort violente. Les investigations se poursuivent sous la direction du parquet de Paris. Les enquêteurs travaillent actuellement sur plusieurs axes, notamment pour comprendre comment le corps s’est retrouvé dans le tunnel du métro et dans quelles circonstances la victime a trouvé la mort.

Parallèlement aux investigations criminelle, les enquêteurs recherchent également la famille de la victime afin de pouvoir leur communiquer la nouvelle. Les autorités n’ont pas précisé si des proches d’Abdel M. résidaient en France ou si des contacts avaient été établis avec sa famille restée au Tchad.

Cette enquête se poursuit. Les circonstances exactes du décès d’Abdel M. restent à déterminer par les investigations en cours.