Mort de l’ambassadeur sud-africain à Paris : aucune piste criminelle retenue

Fidele K

Nkosinathi Emmanuel Mthethwa
Nkosinathi Emmanuel Mthethwa

L’ambassadeur sud-africain en France, Nathi Mthethwa, a été retrouvé mort à Paris. Les autorités françaises et sud-africaines écartent toute piste criminelle.

L’Afrique du Sud pleure l’un de ses plus hauts diplomates. Nathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d’Afrique du Sud en France, a été retrouvé mort le mardi 30 septembre 2025 au pied de l’hôtel Hyatt à Paris. Les autorités françaises privilégient la thèse du suicide, écartant tout acte criminel.

Une mort tragique à Paris

Selon les premiers éléments de l’enquête, le diplomate âgé de 58 ans aurait chuté du 22ᵉ étage de l’hôtel Hyatt, situé dans le 17ᵉ arrondissement de la capitale française. Le parquet de Paris indique que la fenêtre de sa chambre, pourtant sécurisée, avait été forcée. La veille, Mthethwa avait envoyé un message jugé « inquiétant » à son épouse, Philisiwe Buthelezi, femme d’affaires sud-africaine qu’il avait épousée en 2013.

La dépouille du diplomate a été rapatriée en Afrique du Sud vendredi matin à bord d’un vol Air France, avant d’être transportée jusqu’à KwaMbonambi, sa région natale, où des funérailles nationales auront lieu ce dimanche. Le président Cyril Ramaphosa prononcera un discours en son hommage.

Le gouvernement sud-africain écarte toute hypothèse criminelle

Le ministre des Affaires étrangères Ronald Lamola a confirmé qu’aucune trace d’acte criminel n’avait été relevée. Il a salué la collaboration entre les autorités françaises et sud-africaines, affirmant que la priorité était désormais de « soutenir la famille et d’honorer la mémoire de celui qui a servi son pays avec dévouement ».

Cette annonce intervient après plusieurs jours de spéculations dans la presse sud-africaine, alimentées par la soudaineté de la mort de l’ancien ministre.

Une figure politique marquante de l’ANC

Avant de devenir ambassadeur, Emmanuel Mthethwa fut une figure influente du Congrès national africain (ANC). Engagé dès les années 1980 dans la lutte contre l’apartheid, il a siégé à l’Assemblée nationale avant d’occuper plusieurs portefeuilles ministériels : Police, Culture et Sports entre 2009 et 2023, sous les présidences de Jacob Zuma et Cyril Ramaphosa.

En février 2024, il avait été nommé ambassadeur d’Afrique du Sud en France et représentant permanent auprès de l’UNESCO, poursuivant ainsi son engagement diplomatique au service de la « nation arc-en-ciel ».

Une cérémonie commémorative s’est tenue à Pretoria en présence de nombreux anciens ministres et membres du gouvernement. L’émotion reste vive dans le pays, où Mthethwa était perçu comme un homme de consensus, attaché à la culture et à la jeunesse.

