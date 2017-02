La présence de l’ancêtre africain en Amérique Latine A partir des années 1920, apparaît une série d’auteurs caribéens et sud américains qui reprennent dans leurs œuvres littéraires les expériences, le langage et les symboles des populations ayant des ancêtres africains. Avec le temps, ces auteurs furent classés comme "négristes" dans le monde hispanique, et sous le nom du mouvement des "négritudes" dans les régions francophones (Haïti, Martinique,...