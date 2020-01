Afrique Australe : 45 millions de personnes menacées par la famine, selon l’ONU

Plusieurs pays africains connaissent de grandes difficultés, ces dernières décennies. La sécheresse, les inondations, l’instabilité politique et maintenant la famine, menacent des pays d’Afrique Australe. L’ONU affirme que près de 45 millions de personnes sont concernées par la crise alimentaire dans ces pays. Un nombre record si on en croit les statistiques.

Lola Castro, responsable régionale du Programme alimentaire mondial (PAM) affirme, dans un communiqué, que cette crise de la faim a atteint des proportions jamais vues et que la situation va encore empirer. La principale cause de cette famine est l’extrême sécheresse qui frappe le sud du continent africain, depuis maintenant 5 ans. Par ailleurs, le dérèglement climatique a de graves répercussions sur l’agriculture dans 16 pays de cette partie du continent.

Enfin, le réchauffement climatique aggrave encore la situation et ces pays connaissent des cyclones de plus en plus intenses ravageant tout sur leur passage. Tel fut le cas, par exemple, du cyclone Idai qui a frappé plusieurs pays d’Afrique Australe, dont le Zimbabwe, le Mozambique et le Malawi. Le cyclone y a fait de gros dégâts affectant notamment l’agriculture de ces pays et donc leur réserve alimentaire. Malheureusement, la situation ne va pas en s’améliorant puisque la météo prévoit encore une grande sécheresse dans ces pays, une sécheresse qui ne présage rien de bon pour la récolte.

Rien que cette année, le PAM doit venir en aide à près de 8 millions de personnes en proie à la faim, réparties dans 8 pays d’Afrique Australe : Madagascar, Mozambique, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini et Malawi. L’alerte a été lancée par l’ONU, jeudi dernier. Son appel va à l’endroit de la communauté internationale et les bailleurs de fonds, incitant ces derniers à agir pour lutter contre cet épisode de faim sans précédent. L’ONU a besoin de plus de fonds pour pouvoir venir en aide à plus de personnes.