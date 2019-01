Namibie : le Petit Fûté nous invite au voyage

Immense terre africaine, parfois méconnue du grand public, la Namibie n’a pas fini d’étonner les visiteurs. Pourvu d’incroyables espaces vierges de toute activité humaine, ce pays est dédié aux yeux des gens qui le regardent subjugués et y retrouvent le souffle puissant d’une Afrique primordiale. La Namibie est le dernier en date des guides de voyage publiés par notre partenaire historique « Le Petit Fûté »…

Ce sont par exemple les voyageurs qui découvrent la Namibie à travers ses spectaculaires dunes rouges qui empourprent l’horizon. Le Namib. Big Daddy, comme on surnomme la plus haute de ces dames, en laissera sûrement plus d’un à ses pieds !

Du célèbre et aride désert du Kalahari jusqu’aux chutes Victoria à la pointe nord-est, les paysages contrastés défilent et ne se ressemblent pas. Une diversité singulière habite ces terres d’Afrique australe et les surprises se multiplient et s’embellissent chaque jour. La Fish River Canyon, spectacle éblouissant et partie de pêche inouïe pour les amateurs, l’impressionnante Sandwich Harbour et ses loisirs décapants !

Les colonies d’otaries à fourrure qui papotent sur les berges de Cape Cross. Les majestueux flamants roses de la lagune de Walvis Bay, figurants d’uniques scènes de couchers de soleil. Ou bien, dans un tout autre thème, roches, peintures rupestres et épaves de navires ne laisseront pas en manque les plus passionnés.

Et la vie sauvage dans tout ça ? Le parc national d’Etosha, l’un des plus grands d’Afrique, est l’endroit idéal pour créer votre propre safari. Toutes les espèces que vous rêvez d’apercevoir un jour sont susceptibles de bondir, soyez attentifs et comptez jusqu’au Big five.

Lodges luxueux et vues époustouflantes transcendent la nature et ses attributs en s’y harmonisant prodigieusement. Et les Namibiens ? Qui se cache donc derrière de tels paysages de cartes postales ? Hereros, Himbas, Bushmen, Namas… Il serait insensé de ne pas rencontrer ces peuples autochtones, ce sont aussi eux qui créent l’histoire du pays et en font la beauté.

Ces rencontres seront d’inoubliables moments de partage et il serait dommage de laisser close cette nouvelle fenêtre culturelle. Laissez-vous porter par la magnificence du décor, la générosité des âmes qui l’habitent et les percussions de la vie qui les entoure… Bon voyage !