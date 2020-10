DJ Zinhle remporte son premier prix NAMA 2020

2020 a été, sans conteste, la meilleure année pour la DJ féminine numéro 1 en Afrique, DJ Zinhle. Cela a peut-être été une année difficile pour la plupart, financièrement entre autre, mais cette reine a été éblouissante tout au long de l’année. Cette fois, elle remporte un prix et il ne semble pas qu’elle ait encore fini.

Les Namibia Annual Music Awards (NAMA), est la première cérémonie annuelle de remise des prix de la musique en Namibie, reconnaissant l’excellence musicale dans tous les genres, du traditionnel au contemporain, et rendant hommage aux diverses facettes de la production musicale, y compris l’ingénierie et la production vidéo. Depuis leur compte Twitter officiel, ils ont annoncé que DJ Zinhle était la gagnante, après avoir battu Sho Madjozi pour s’offrir le prix.

DJ Zinhle a envoyé des Tweets de gratitude et s’est assurée de graffiter ses collègues artistes qui figuraient sur « Umlilo », la chanson qui leur a valu le prestigieux prix. Curieusement, il s’agit du tout premier prix du DJ populaire, étant donné que DJ Zinhle a commencé sa carrière vers 2004.

Au départ, elle voulait être présentatrice de télévision et n’a jamais aspiré à devenir DJ, jusqu’à ce que la passion de son frère pour le mixage de vinyles déteigne sur elle. Ainsi, son amour et sa passion pour être DJ a grandi. Elle a eu sa première pause en tant que DJ résidente dans un spectacle de danse pour jeunes appelé Jika Majika, qui a été diffusé sur SABC 1.

Les très suivius 10èmes Namibian Annual Music Awards ont lieu pratiquement depuis le samedi 15 août dernier et devraient se terminer le samedi 14 novembre 2020. Tout compte fait, quatre catégories ont été attribuées sur un week-end complet, deux le samedi et deux le dimanche depuis août et le vote du public pour le meilleur artiste panafricain de l’année a déjà été clôturé en mai.