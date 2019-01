Namibie : 350 000 dollars pour tuer un rhinocéros noir !

Un Américain a payé 350 000 dollars pour tuer un rhinocéros noir. Ce qui paraît paradoxal dans cette affaire, c’est que les fonds versés par le Texan serviront à la protection de l’espèce menacée d’extinction.

C’est le lundi 18 mai 2015 que le chasseur du nom de Corey Knowlton, 36 ans, a finalement tué un rhinocéros noir, après trois jours de traque en Namibie. Le riche Texan, qui avait payé 350 000 dollars, l’an dernier, pour s’offrir ce privilège, était en compagnie de guides du gouvernement qui devaient s’assurer que l’animal abattu était bien le bon.

Il faut signaler que la traque de l’animal a été suivie par une équipe de télévision de la chaîne américaine CNN, et a donc été particulièrement médiatisée aux États-Unis. Notamment avec la colère provoquée chez les associations de protection des animaux, du fait que l’animal qu’il allait abattre faisait partie des espèces les plus menacées.

« Le monde entier a entendu parler de ma chasse, et je pense qu’il est très important que les gens sachent que ça s’est bien passé, de la façon la plus scientifique possible. Depuis le début, j’ai toujours pensé que c’était quelque chose de bénéfique pour le rhino noir », a confié le chasseur.

Pour lui, « faire cette chasse, avec la masse de critiques, d’un côté, et la masse de félicitations, de l’autre… Je ne crois pas qu’on aurait pu faire plus pour faire parler du rhino noir ».