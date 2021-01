CHAN 2021 au Cameroun : la Guinée assure le spectacle à Limbe

Le Syli national de Guinée a marqué son entrée dans le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) par un festival devant les Braves Warriors de la Namibie (3-0), ce mardi, pour le compte de la 1ère journée dans le groupe D, au stade Omnisport de Limbe. Le spectacle a été assuré par les inévitables Yakhouba Gnagna Barry (13’, 86’) et Morlaye Sylla (45’+2).

C’est bien parti pour le Syli national de Guinée, qui s’est logiquement imposé devant les Braves Warriors de la Namibie (3-0), ce mardi 19 janvier 2021, pour le compte de la 1ère journée dans le groupe D, au stade Omnisport de Limbe. Les Guinéens ont très tôt pris l’ascendant sur leurs adversaires du jour, en profitant d’une erreur de la défense namibienne, pour ouvrir le score, dès la 13ème minute de jeu, par Yakhouba Gnagna Barry (1-0).

Menés à la marque, les Namibiens tentent de remettre la pendule à l’heure. Mais, n’arriveront jamais à déverrouiller la défense guinéenne, qui veillait au grain. Malgré quelques frayeurs sur les prises de balles du gardien de but Moussa Camara, la Guinée a bien maîtrisé la partie. Alors qu’on se dirigeait doucement vers la fin de la première partie, le jeune milieu de terrain Morlaye Sylla, sur une balle en profondeur parvient à crucifier d’une frappe limpide le portier Edward Maova (45’+2). La Guinée mène 2 à 0, c’est le score à la pause.

Le jeu était plus ou moins équilibré en seconde période entre les deux formations, jusqu’au moment où Yakhouba Gnagna Barry décide de mettre un deuxième but personnel de la soirée, à la 86ème minute. Un but qui lui permet de prendre seul la tête du classement des meilleurs buteurs de cette 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations.

Après cette victoire face à la Namibe (3-0), la Guinée s’empare de la tête du groupe D avec 3 points+3. Pour sa deuxième sortie, samedi, les Guinéens vont croiser le fer avec les Chipolopolos de la Zambie, également victorieux de la Tanzanie (2-0).

Feuille de match

Groupe D : 1ère journée

Mardi 19 janvier 2021

Stade Omnisport de Limbe

Guinée / Namibie 3-0

But (s)

Guinée : Yakhouba Gnagna Barry (13’, 86’), Morlaye Sylla (45’+2)

Avertissement (s)

Guinée : Morlaye Sylla (52’), Victor Kantabadouno (89’)

Namibie : Vitapi Ngaruka (73’)

Arbitre : Jean Claude Ishimwe (Rwanda), assisté de James Fedrick Emile (Seychelles) et Bernadettar Kwimbira (Malawi). 4ème officiel : Georges Gatogato (Burundi).

Équipes

Guinée : Moussa Camara – Naby Camara (cap. ), Mohamed Kalil Traoré, Ibrahima Sory Doumbouya, Mohamed Bangoura – Kanté Mory, Mohamed Coumbassa, Morlaye Sylla, Ibrahima Sory Camara (60’ Ismaël Camara) – Yakhouba Gnagna Barry (87’ Victor Kantabadouno), Mamadouba Bangoura (80’ Jean Mouste). Coach : Kanfory Lappé Bangoura

Namibie : Edward Maova – Ivan Kamberipa, Vitapi Ngaruka, Emilio Martin, Aprocious Petrus – Immanuel Heita (46’ Katjiteo Wesley), Marcel Papama, Dynamo Fredericks (cap. 78’ Isaskar Gurirab), Absalom Limbondi – Amseb Ambrosius (67’ Deryl Goagoseb), Elmo Kambindu. Coach : Bobby Samaria