Mode : Reinhard Mahalie remporte un prix international

Le styliste namibien Reinhard Mahalie a remporté un autre prix prestigieux. Il a récemment été nominé aux Designer Africa Awards 2020 dans la catégorie Styliste de la mode masculine africaine de l’année. Reinhard s’est rendu sur Instagram pour présenter cette réalisation qu’il a remportée alors que l’année touche lentement à sa fin.

« Namibie! Afrique! Monde! Il n’est pas évident d’annoncer que je suis le récipiendaire du styliste de la mode masculine africaine de l’année 2020 aux Designers Africa Awards. Un garçon d’une petite ville qui a honoré les rues poussiéreuses de Keetmanshoop, est maintenant l’un des stylistes de mode renommés d’Afrique et créatif. À quel point c’est fou ? Merci à tous ceux qui ont voté et fait campagne dans le monde entier », a-t-il écrit.

Reinhard Mahalie est l’une des plus grandes fashionistas de la Namibie. Le créateur est connu pour toujours faire tourner les têtes avec ses tenues accrocheuses lors d’événements et il représente bien son pays dans le jeu de la mode. Il a récemment assisté au prestigieux « Sun Met » et a servi quelques looks sexys dans une robe bleue.

Sa participation à l’événement est devenue le sujet de conversation de la ville et il est connu pour ne pas manquer des événements renommés tels que le Vodacom Durban July. Le styliste a travaillé avec de nombreux artistes en Namibie et il ne déçoit jamais. Il a remporté le prix du Styliste préféré de l’année en 2019 aux prix Simply You Magazine. En 2019, il a également été reconnu comme faisant partie du top 10 des lecteurs les mieux habillés par GQ Afrique du Sud.

Connus sous le nom de trio namibien, Reinhard et ses amis, Jay-Aeron Gertze et Rumano Fabrishh notamment, ne cessent de surprendre et ils ont conquis le cœur de beaucoup avec leur sens de la mode. « J’adore l’industrie et je suis fier du chemin parcouru depuis le début ma carrière. Je pense que je vais me concentrer à développer ma marque. J’envisage même de mettre en place un centre de formation en stylisme de mode, l’année prochaine... Même si parfois notre travail de styliste de mode n’est pas pris très au sérieux, dans notre milieu, le fait d’être reconnu pour notre travail acharné au point d’être primé, donne le moral », a-t-il déclaré.