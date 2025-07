Centenaire de Lumumba : Judith Suminwa relance le projet de « Lumumba Ville » pour ancrer la mémoire dans le développement

À l’occasion du centenaire de la naissance de Patrice Emery Lumumba, le gouvernement congolais a organisé une cérémonie commémorative, samedi 19 juillet, dans les jardins de la Primature. Présidée par la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, la cérémonie a réuni anciens Premiers ministres, diplomates, membres du gouvernement et proches du héros de l’indépendance congolaise.

Au-delà des hommages rendus à la figure fondatrice de la RDC moderne, l’événement a été marqué par la relance officielle du projet « Lumumba Ville », une initiative emblématique visant à faire de la mémoire de Patrice Lumumba un levier de développement pour la province du Sankuru.

Lumumba Ville : un symbole de mémoire et un moteur de développement

Dans un discours empreint de solennité et de conviction, Judith Suminwa a réaffirmé l’importance de traduire l’héritage de Patrice Lumumba en politiques concrètes. « Ayant succédé à cette figure exceptionnelle de notre histoire en tant que première Première ministre, par la volonté du champion de la masculinité positive, j’assume avec humilité la responsabilité historique d’occuper ce poste exigeant en charge et en devoir d’État », a-t-elle déclaré. Saluant le rôle du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu’elle a qualifié de « leader inspirant », la cheffe du gouvernement a annoncé la reprise active du chantier de Lumumba Ville, initié en 2013 et relancé en 2021.

Le projet Lumumba Ville ambitionne de regrouper les groupements directement liés à la vie et au parcours de Patrice Lumumba sur les terres de sa naissance à Onalua, dans le Sankuru. Conçu comme un pôle d’éducation, de culture et de développement économique, il doit devenir un centre de rayonnement national en l’honneur de l’illustre Premier ministre, assassiné le 17 janvier 1961. « Ce projet vise à faire de la mémoire de Lumumba un moteur pour l’avenir. Il s’agit de créer un espace de référence pour l’enseignement de l’histoire, le renforcement de la citoyenneté et la promotion du développement local », a précisé Judith Suminwa.

Une cérémonie de mémoire et de transmission d’un héritage toujours vivant

La cérémonie du centenaire a rassemblé plusieurs personnalités, dont les anciens Premiers ministres Sama Lukonde, Samy Badibanga, Mabi Mulumba et Adolphe Muzito, ainsi que Juliana Lumumba, fille du héros national. Cette dernière a salué les efforts du gouvernement pour immortaliser la mémoire de son père, appelant à poursuivre son combat contre le tribalisme, la corruption et l’impunité, afin de construire une RDC plus juste et plus unie. « Le combat de mon père n’était pas simplement pour l’indépendance politique, mais aussi pour l’émancipation sociale et morale de tous les Congolais », a-t-elle souligné.

Des voix jeunes se sont également exprimées. Gaël Kintawudi, élève à l’Institut Lumumba, a rendu hommage à celui dont il porte fièrement le nom dans son parcours scolaire : « Il a laissé un message fort : celui de défendre l’intégrité territoriale. Nous, les jeunes, devons nous en inspirer pour bâtir l’avenir de notre pays ». Le directeur de la Fondation Lumumba a, quant à lui, rappelé que l’indépendance acquise en 1960 l’avait été « dans le feu et le sang », et qu’elle reste un héritage chèrement acquis.

Entre mémoire nationale et avenir du Sankuru

La concrétisation de Lumumba Ville représente un double enjeu pour le gouvernement congolais : pérenniser la mémoire d’un héros national et répondre aux besoins pressants de développement dans une région longtemps marginalisée.

La Première ministre a promis des actions concrètes dans les prochains mois, notamment sur les plans infrastructurel, éducatif et économique, afin de donner à cette ville le rôle stratégique qu’elle mérite. « Nous voulons que Lumumba Ville incarne à la fois notre passé glorieux, notre présent engagé et notre avenir ambitieux », a-t-elle conclu.