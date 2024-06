RDC : investiture historique de Judith Suminwa et son gouvernement

Judith Suminwa et son gouvernement ont été investis dans la nuit de mardi à mercredi à l’issue d’une longue session au Palais du peuple à Kinshasa. Il s’agit d’une investiture historique, car Judith Suminwa est la première femme à occuper le poste de Premier ministre en République Démocratique du Congo.

Devant les parlementaires, la nouvelle Première ministre a présenté son programme d’action qui s’articule autour de trois axes majeurs : l’emploi, la sécurité et la justice. La création d’emplois est la priorité absolue du gouvernement Suminwa. L’objectif est de créer 6,4 millions d’emplois d’ici 2028. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise notamment sur le développement du secteur privé et la promotion de l’entrepreneuriat.

Un accent particulier sur la sécurité

Le deuxième pilier du programme gouvernemental est la sécurité. Judith Suminwa a promis de mettre l’accent sur la police en plus de l’armée. Le gouvernement va notamment s’atteler au financement et à l’opérationnalisation des actions et projets contenus dans la loi de programmation de la police. Cela inclut la construction d’une académie de haut niveau, la formation de nouveaux policiers et leur répartition équitable sur l’ensemble du territoire national.

Dans le secteur de la justice, la mesure phare du gouvernement sera d’assurer une couverture optimale en termes d’implantation des cours et tribunaux. L’objectif est de rapprocher la justice des populations et de faciliter l’accès au droit pour tous. Le gouvernement Suminwa prévoit également de réhabiliter et d’entretenir 10 000 kilomètres de routes de desserte agricole par an. Cette mesure vise à désenclaver les zones rurales et à faciliter le transport des produits agricoles.

Améliorer les conditions de vie de la population

L’opposition a critiqué le programme du gouvernement, le qualifiant de « chapelet de bonnes intentions déjà vues ». Christian Mwando, chef du groupe parlementaire du parti de l’opposant Moïse Katumbi, a également fustigé le fait que le gouvernement ait placé l’emploi comme premier pilier de son action alors que le pays est en guerre. Judith Suminwa a promis de tout mettre en œuvre pour redresser le pays et améliorer les conditions de vie de la population de RDC.

Rappelons que c’est le 1er avril 2024 que le Président de la RDC, Félix Tshisekedi, a nommé Judith Suminwa Tuluka comme successeur de Jean-Michel Sama Lukonde. Première femme Première ministre de l’histoire de la République Démocratique du Congo, la nouvelle Première ministre occupait jusque-là le portefeuille de ministre du Plan de ce pays d’Afrique centrale.