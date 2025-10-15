Sénégal – Mauritanie : Mané brille, les Lions qualifiés pour la Coupe du monde 2026, Dakar en extase !

La nuit du mardi 14 octobre 2025 restera gravée dans les mémoires : sous les acclamations d’un stade en fusion, les Lions de la Teranga ont scellé leur qualification pour la Coupe du monde 2026 en disposant de la Mauritanie sur un score sans appel (4‑0). Pour les supporters, c’est une explosion de joie, un soulagement, et surtout la confirmation du statut grandissant du football sénégalais sur la scène africaine.

Une qualification teintée d’émotion et d’exigence

Ce 14 octobre, le Sénégal entrait dans l’histoire : en remportant ce match décisif, les Lions ont décroché leur troisième qualification consécutive pour une phase finale de Coupe du monde, après 2018 et 2022, et leur quatrième participation au total (aux côtés de 2002, 2018 et 2022). Mais ce succès ne fut pas une simple formalité. Face à une Mauritanie combative et nerveuse, les Lions ont dû puiser dans leurs réserves mentales et tactiques. Dès l’entame du match, les Mourabitounes ont pressé haut, multipliant les contres, exigeant une concentration maximale des Lions.

Le contexte était déjà électrique : entre ces deux nations voisines, les tensions historiques et les liens transfrontaliers alimentaient les échanges sur les réseaux sociaux avant le match. C’est dans ce climat chargé que Sadio Mané a pris ses responsabilités. Sur un coup franc sublime, il a ouvert la marque juste avant la pause (45ᵉ +1), offrant aux siens l’étincelle libératrice tant attendue. Dès la reprise, à la 48ᵉ minute, il remet ça, signant un doublé et ajoutant un 47ᵉ but en sélection à son palmarès.

Au stade et dans les rues : chants, drapeaux, larmes de fierté

À la fin du coup de sifflet, l’explosion de joie était générale. Au stade Abdoulaye Wade, des milliers de supporteurs brandissaient le drapeau national, entonnaient l’hymne, dansaient sous les projecteurs. Des fumigènes colorés jaillissaient, les visages étaient baignés de larmes de bonheur. Avec ce double coup de canon, le Sénégal a pris l’ascendant psychologique. Ilimane Ndiaye alourdit le score à la 64ᵉ, puis Habib Diallo parachève la victoire à la 87ᵉ minute pour un triomphe net et sans bavure (4‑0).

Au-delà du stade, c’est tout le Sénégal qui vibrait. À Dakar, dans les quartiers, des klaxons, des banderoles, des scènes de liesse ininterrompue jusqu’au petit matin. À Saint‑Louis, Ziguinchor, Kaolack, Thiès, partout les habitants se rassemblaient autour de leurs postes de radio ou téléviseurs, partageant l’euphorie avec des cris « Lions Rek ! » qui résonnaient jusque tard dans la nuit. Dans les réseaux sociaux, les messages de félicitations ont afflué : « Le Sénégal au Mondial 2026 ! », « Enfin on y est ! », « Merci Sadio Mané, roi des Lions ». Même au-delà des frontières, la diaspora sénégalaise vibrait, célébrant un passage symbolique vers la scène mondiale.

Le symbole Mané : revanche, constance, héritage

Certains supporters, entre émotion et gratitude, confiaient : « J’ai attendu ce moment toute ma vie… voir le Sénégal au Mondial, c’est un rêve réalisé ». « On croyait, on espérait, mais ce soir je le vis ! » Pour Sadio Mané, cette soirée a une saveur toute particulière. Absent du Mondial 2022 pour raison de blessure, il revient en véritable libérateur : il a été l’artisan principal du succès face à la Mauritanie. Cette revanche personnelle s’ajoute à sa légende déjà forte auprès des supporters sénégalais.

Mais cette qualification est aussi un tremplin collectif. Le Sénégal termine premier du groupe B, devant la République Démocratique du Congo, qui ira en barrages, et les autres nations du groupe. Cette constance dans les qualifications (trois d’affilée) n’est pas monnaie courante pour un pays africain et témoigne de la solidité du projet national du football sénégalais. La qualification est désormais acquise, mais la route ne s’arrête pas là. Le défi sera de garder l’excellence jusqu’au coup d’envoi du Mondial 2026.

Les Lions de la Teranga sont de retour

Le sélectionneur Pape Thiaw, nommé récemment à la tête de l’équipe nationale, aura la lourde tâche de bâtir une équipe compétitive, mêlant expérience et sang neuf. Les supporters l’exigent : ne pas se contenter de la phase de groupes, viser les huitièmes, pourquoi pas davantage. Le Sénégal a désormais un statut de favori africain, et les attentes sont grandes.

La victoire 4‑0 face à la Mauritanie est la consécration d’un peuple rêveur, l’expression collective d’une nation qui vibre au rythme du football. Dans les stades, dans les rues, dans les foyers, c’est le triomphe de l’espoir, de la persévérance, de l’unité. Ce 14 octobre 2025, les Sénégalais ont dit au monde : « Nous serons au Mondial ». Et maintenant, l’Afrique et le monde observent : les Lions de la Teranga sont de retour.