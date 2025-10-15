Les quatre barragistes africains du Mondial 2026 sont connus : un dernier combat pour le rêve américain

Le verdict est tombé ce mardi 15 octobre 2025. Gabon, RD Congo, Cameroun et Nigeria seront les quatre nations africaines de football qui vont se disputer une ultime chance de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Un parcours du combattant les attend mais l’Amérique est au bout.

Pour la première fois de son histoire, l’Afrique disposera de neuf places directes pour une Coupe du Monde, contre seulement cinq auparavant. Mais l’aventure ne s’arrête pas là : une dixième place est envisageable via un système de barrages inédit.

Les quatre meilleures équipes classées deuxièmes de leurs groupes respectifs s’affronteront lors d’un mini-tournoi prévu du 13 au 16 novembre 2025 au Maroc. Un rendez-vous crucial pour déterminer qui représentera l’Afrique lors du barrage intercontinental de mars 2026.

La controverse du forfait érythréen : quand la CAF change les règles en cours de route

La désignation de ces quatre barragistes ne s’est pas faite sans polémique. Le forfait de l’Érythrée, qui a réduit le groupe E à cinq équipes au lieu de six, a créé un déséquilibre majeur dans les qualifications. Pour rétablir l’équité, la CAF a pris une décision explosive en mars 2025 : les points obtenus contre le dernier de chaque groupe ne seraient plus comptabilisés dans le classement des meilleurs deuxièmes.

Cette règle, communiquée tardivement aux fédérations et découverte par la plupart des sélections seulement quelques jours avant la dernière journée, a complètement redistribué les cartes. Le Cameroun, virtuellement éliminé, s’est retrouvé propulsé à la deuxième place des meilleurs deuxième après suppression d’un match nul contre l’Eswatini, dernier du groupe. Le Nigeria a également bénéficié de ce recalcul.

À l’inverse, le Burkina Faso a vécu un véritable drame sportif. Avec 21 points au compteur et une différence de buts de +15, les Étalons se croyaient assurés de participer aux barrages. Mais leurs excellentes performances contre Djibouti (deux larges victoires) se sont retournées contre eux : après déduction des six points et neuf buts, ils sont tombés à 15 points (+6) et ont été éliminés. Une méthode contestable qui pénalise ceux qui ont le mieux performé contre les équipes faibles.

Les quatre élus : portraits de nations en quête de rédemption

Le Gabon : l’audace des Panthères. Classé meilleur deuxième des qualifications, le Gabon a tenu tête à la Côte d’Ivoire dans un groupe F particulièrement relevé. Emmené par une génération talentueuse, le pays de Pierre-Emerick Aubameyang aspire à retrouver la scène mondiale qu’il n’a fréquentée qu’en de rares occasions. Les Panthères devront confirmer leur statut face au Nigeria en demi-finale.

La RD Congo : les Léopards ne lâchent rien. Dans le groupe B dominé par le Sénégal, la RD Congo a arraché sa place en barrages avec une victoire cruciale contre le Soudan (1-0), notamment grâce à Théo Bongonda. Les Léopards incarnent la résilience. Après avoir vu s’envoler la qualification directe, ils se lancent dans un nouveau défi avec l’expérience d’un effectif habitué aux grandes échéances continentales.

Le Cameroun : les Lions indomptables à l’épreuve. Habituée des Coupes du Monde, la nation camerounaise a connu des qualifications compliquées. Les Lions Indomptables, quintuple champions d’Afrique, disposent néanmoins d’un ADN de compétiteur et d’une expérience inestimable des grands rendez-vous. Face à la RD Congo en demi-finale, le Cameroun devra retrouver son efficacité légendaire pour réver de faire aussi bien que la génération de Roger Milla.

Le Nigeria : les Super Eagles en mission. Géant du football africain, le Nigeria se retrouve dans une position inhabituelle. Les Super Eagles affronteront le Gabon en demi-finale, un match qui s’annonce électrique. Avec un effectif évoluant dans les plus grands championnats européens, le Nigeria possède les armes pour renverser les pronostics.

Le barrage intercontinental

Le vainqueur de ce tournoi marocain n’aura cependant gagné qu’une bataille. Il devra ensuite remporter un barrage intercontinental en mars 2026, face à des représentants d’Asie, d’Océanie, d’Amérique du Sud et de la CONCACAF. Un véritable marathon vers le Mondial américano-canado-mexicain.

Les autres pays qualifiés de la zone Afrique sont Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana

Cap-Vert (la surprise du continent !), Afrique du Sud, Sénégal et Côte d’Ivoire. Chacune de ces équipes ayant terminé première de son groupe respectif lors des éliminatoires.