Mondial 2026, près de 2 millions de demandes en 24 heures : engouement inédit pour la prévente des billets

Jamais une Coupe du monde n’avait suscité un tel engouement, aussi tôt. À huit mois du coup d’envoi, la frénésie autour de l’édition 2026 dépasse déjà les attentes, avec une ruée planétaire sur les billets dès l’ouverture des préventes. Organisée pour la première fois dans trois pays, cette édition promet d’être la plus accessible, la plus suivie et la plus disputée de l’histoire. Des milliers de supporters, venus des quatre coins du globe, se préparent à vivre un événement hors normes, bien au-delà du simple rendez-vous sportif.

Un lancement fulgurant pour la billetterie

L’ouverture de la prévente des billets pour la Coupe du monde 2026 a suscité une réaction immédiate et massive du public mondial. En seulement 24 heures, plus de 1,5 million de demandes ont été enregistrées sur la plateforme officielle de la FIFA. Ce chiffre impressionnant témoigne non seulement de l’attente autour de cet événement planétaire, mais aussi de l’ampleur que prend cette édition, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Ce démarrage fulgurant concerne la prévente Visa, une phase réservée aux titulaires de cartes Visa. L’inscription est accessible depuis le 10 septembre sur le site FIFA.com/tickets, et ce jusqu’au 19 septembre à 15h GMT.

Une demande portée par les pays hôtes… et bien au-delà

Sans surprise, les trois pays organisateurs, États-Unis, Mexique et Canada, dominent le classement des pays d’origine des demandes. Toutefois, ce sont 210 pays au total qui sont représentés, ce qui confirme la dimension véritablement universelle de la Coupe du monde. Parmi les pays les plus représentés figurent également l’Argentine, la Colombie, le Brésil, mais aussi des nations européennes comme l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne. Ce panorama mondial montre à quel point le tournoi attire bien au-delà des seules équipes qualifiées.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la précocité de l’inscription ne donne aucun avantage : le processus de sélection est entièrement aléatoire. Tous les inscrits auront donc les mêmes chances d’être tirés au sort, quel que soit le moment où ils auront soumis leur candidature. Les personnes sélectionnées recevront une notification par e-mail à partir du 29 septembre, leur indiquant un créneau précis pour acheter leurs billets à partir du 1er octobre.

Une offre étendue et des avertissements clairs

Côté tarifs, les premiers prix débutent à 60 dollars américains pour les matchs de phase de groupes. Tous les types de billets seront disponibles : à l’unité, par équipe ou par stade. En tout, 104 rencontres seront proposées à la vente. En plus de la prévente Visa, la FIFA annonce que d’autres phases de vente seront ouvertes dès le mois d’octobre. Des formules hospitalité, associant billets et prestations VIP, sont également accessibles via le site FIFA.com/hospitality.

L’instance mondiale du football met en garde contre les plateformes non officielles. Pour éviter les fraudes ou les billets invalides, un seul mot d’ordre : acheter exclusivement sur FIFA.com/tickets. Autre rappel important : la participation à la prévente est gratuite et réservée aux personnes de 18 ans et plus, conformément au règlement officiel disponible en ligne. Selon Heimo Schirgi, directeur des opérations de la FIFA pour le Mondial 2026, cet engouement sans précédent marque une étape importante dans l’histoire du football mondial.

Une Coupe du monde plus ouverte, plus… mondiale

« Ce niveau d’intérêt reflète l’enthousiasme exceptionnel pour cette Coupe du monde, qui s’annonce comme un tournant historique », a indiqué Heimo Schirgi. Et pour cause : la Coupe du monde 2026 sera la plus grande jamais organisée, avec un format inédit de 48 équipes réparties sur 16 villes hôtes à travers trois pays. Le tournoi promet ainsi une accessibilité accrue à un plus grand nombre de supporters et de nations représentées.

Cette ouverture se ressent également à travers les phases éliminatoires, notamment en Afrique où plusieurs sélections nationales sont encore en course pour décrocher l’un des neuf billets directs mis en jeu pour le continent. De grandes nations comme le Maroc, la Tunisie ou encore le Sénégal sont bien parties pour se qualifier, alimentant encore davantage la ferveur autour de l’événement. À deux journées de la fin de ces qualifications africaines, l’incertitude plane toujours dans certains groupes, ce qui maintient le suspense et renforce l’intérêt du public pour obtenir des billets le plus tôt possible.

En route vers une Coupe du monde d’exception

Alors que l’édition 2022 au Qatar avait battu des records d’audience, la Coupe du monde 2026 semble prête à franchir un nouveau cap en matière d’ampleur, d’organisation et de participation populaire. L’explosion des demandes dès la première journée de prévente en est la preuve éclatante. À huit mois du coup d’envoi, la compétition attire déjà les regards du monde entier, non seulement pour ses enjeux sportifs, mais aussi pour l’expérience unique qu’elle promet aux millions de fans qui feront le déplacement.