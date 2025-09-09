Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : soirée contrastée pour les favoris africains

La huitième journée des éliminatoires africains pour le Mondial 2026 a livré son lot de surprises et de confirmations. Tandis que le Maroc poursuit son parcours sans faute et que la Tunisie rejoint les qualifiés, l’Algérie a buté sur la Guinée dans un match nul qui relance la course dans son groupe. Point complet sur une journée qui a redessiné les contours de plusieurs groupes à deux journées du terme de la phase de poules.

Avec dix rencontres programmées, cette huitième journée dans la course aux qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 a confirmé certaines tendances tout en réservant quelques surprises dans la lutte pour les neuf places directes attribuées aux équipes du continent.

Le Maroc poursuit sa marche triomphale

Dans le groupe E, les Lions de l’Atlas marocains ont franchi un pas de plus vers la qualification en s’imposant logiquement 2-0 face à la Zambie. Cette victoire porte leur total à 21 points, soit le maximum possible.

Le sélectionneur Walid Regragui peut désormais envisager sereinement les deux dernières journées, son équipe étant assurée de décrocher son billet pour le Mondial nord-américain. Cette performance confirme le statut de favoris des Marocains dans cette zone africaine.

L’Algérie freinée mais toujours en tête

Surprise dans le groupe G où l’Algérie n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0 face à la Guinée dans un match délocalisé au Maroc. Ce résultat décevant permet toutefois aux Fennecs de conserver leur première place avec 19 points, mais l’écart se resserre dangereusement avec leurs poursuivants qui suivent à 4 points.

L’Ouganda, vainqueur 2-0 de la Somalie, et le Mozambique, qui a dominé le Botswana par le même score, pointent désormais à 15 points chacun. Cette journée sans victoire pour l’Algérie relance complètement la course dans ce groupe particulièrement serré. Les Fennecs ont besoin d’une victoire pour assurer leur qualification, idéalement le 6 octobre prochain en Somalie, sinon ce sera un match couperet le 13 octobre en Ouganda.

La Tunisie assure l’essentiel

Dans le groupe H, la Tunisie a réalisé une excellente opération en s’imposant 1-0 en déplacement face à la Guinée équatoriale. Cette victoire précieuse porte les Aigles de Carthage à 22 points, creusant un écart définitif avec la Namibie (12 points) et le Liberia (11 points après son nul 2-2 contre le Malawi).

Les Tunisiens peuvent aborder les prochaines échéances avec sérénité et se préparer pour les prochaines compétitions.

Le Ghana creuse l’écart dans un groupe indécis

Le groupe I a offert l’un des duels les plus intéressants de la journée avec la victoire précieuse du Ghana 1-0 face au Mali. Cette courte mais importante victoire permet aux Black Stars de porter leur avance à 19 points, devançant désormais Madagascar (16 points après sa victoire 3-1 contre le Tchad) et les Comores (15 points suite à leur succès 2-0 en République centrafricaine).

Le Mali, avec seulement 12 points, voit ses chances de qualification s’amenuiser sérieusement dans ce groupe très disputé.

Les autres résultats marquants

Dans le groupe A, la Guinée-Bissau a profité de la programmation décalée des gros calibres pour engranger trois points précieux face à Djibouti (2-0), mais l’Égypte reste largement en tête avec 19 points devant le Burkina Faso 14 points.

Le groupe B voit un duel au sommet à 18h aujourd’hui avec un choc entre les deux premiers, la RDC et le Sénégal.

Le Goupe C pourrait voir l’Afrique du Sud assurer sa qualification en cas de victoire aujourd’hui face au Nigeria, le Benin restant en embuscade à 6 points.

Le groupe D a vu la Libye s’imposer 2-0 contre l’Eswatini, portant son total à 14 points et maintenant la pression sur lesdeux premiers, le duo Cap-Vert/Cameroun qui s’affronte ce mardi.

Enfin le choc du groupe F verra s’affronter ce soir les deux leaders à Libreville. Le Gabon de Denis Bouanga, actuel meilleur buteur de la compétition, acceuille la Côte d’Ivoire dans un match ou le vainqueur prendrait une sérieuse option sur la première place.

Les qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 se poursuivront en octobre avec les 9e et 10e journées, avant le tournoi de barrages prévu en novembre 2025.