L’Algérie ramène un nul du Maroc et garde le cap vers la Coupe du Monde 2026

L’Algérie n’a pas réussi à faire la différence face à la Guinée (0-0) ce lundi au stade Mohammed V de Casablanca. Ce résultat nul maintient les hommes de Petkovic en tête du groupe G mais repousse leur qualification officielle au mois d’octobre.

C’est sur terrain neutre marocain que s’est déroulée cette huitième journée décisive des éliminatoires. La Guinée, confrontée à des problèmes d’infrastructures sportives dans son pays, avait choisi de délocaliser sa réception de l’Algérie au stade Mohammed V de Casablanca. Une situation devenue courante dans les qualifications africaines, où plusieurs nations optent pour des sites extérieurs afin de garantir des conditions optimales de jeu et de sécurité.

Une soirée de frustration au Maroc

Sur le terrain neutre de Casablanca, les Verts ont livré une copie décevante face à des Guinéens déterminés à jouer les empêcheurs de tourner en rond. Malgré une possession de balle favorable, l’équipe algérienne n’a jamais trouvé la clé pour percer le verrou défensif adverse.

Les occasions se sont fait rares des deux côtés, et quand elles se sont présentées, le manque de précision dans le dernier geste a dominé. Mohammed Amoura, en particulier, gardera des regrets après avoir gâché deux situations prometteuses face au portier guinéen, illustrant les difficultés offensives actuelles des Fennecs. A noter que Riyad Mahrez, capitaine de l’équipe, n’a pas eu son influence habituelle sur le jeu.

Le leadership préservé malgré tout

Ce partage des points permet tout de même à l’Algérie de conserver sa première place avec 19 points, devançant toujours l’Ouganda et le Mozambique de quatre points. Une marge qui reste confortable à deux journées de la fin, d’autant que la différence de buts (+11) joue largement en faveur des Algériens.

Les calculs restent simples pour les hommes de Petkovic, un seul succès lors des deux derniers rendez-vous suffira à valider le ticket pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Idéalement, il faudra que les Fennecs s’imposent en Somalie le 8 octobre prochain pour éviter une finale compliquée en Ouganda pour la dernière journée. Le rêve du septième Mondial de l’histoire algérienne demeure donc intact.

Des lacunes préoccupantes

Si les chiffres rassurent, le contenu inquiète davantage les observateurs. Cette performance terne fait écho à celle produite récemment contre le Botswana, révélant des carences dans l’animation offensive qui pourraient poser problème lors des grandes échéances.

L’absence de solutions dans les zones de finition, combinée à un milieu de terrain parfois approximatif, dessine le portrait d’une équipe qui navigue actuellement à vue. Vladimir Petkovic devra rapidement trouver les ajustements nécessaires pour redonner du tranchant à son collectif.

L’Algérie devra donc attendre les confrontations d’octobre pour célébrer sa qualification, mais les fondamentaux restent solides. Avec leur matelas de points et leur expérience des grands rendez-vous, les Fennecs possèdent tous les atouts pour franchir la ligne d’arrivée.