L’Algérie ramène un nul du Maroc et garde le cap vers la Coupe du Monde 2026

Amadou Atar

Lecture 3 min.
Algérie football

L’Algérie n’a pas réussi à faire la différence face à la Guinée (0-0) ce lundi au stade Mohammed V de Casablanca. Ce résultat nul maintient les hommes de Petkovic en tête du groupe G mais repousse leur qualification officielle au mois d’octobre.

C’est sur terrain neutre marocain que s’est déroulée cette huitième journée décisive des éliminatoires. La Guinée, confrontée à des problèmes d’infrastructures sportives dans son pays, avait choisi de délocaliser sa réception de l’Algérie au stade Mohammed V de Casablanca. Une situation devenue courante dans les qualifications africaines, où plusieurs nations optent pour des sites extérieurs afin de garantir des conditions optimales de jeu et de sécurité.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
La Tunisie arrache sa qualification pour le Mondial 2026 dans les dernières secondes !

Une soirée de frustration au Maroc

Sur le terrain neutre de Casablanca, les Verts ont livré une copie décevante face à des Guinéens déterminés à jouer les empêcheurs de tourner en rond. Malgré une possession de balle favorable, l’équipe algérienne n’a jamais trouvé la clé pour percer le verrou défensif adverse.

Les occasions se sont fait rares des deux côtés, et quand elles se sont présentées, le manque de précision dans le dernier geste a dominé. Mohammed Amoura, en particulier, gardera des regrets après avoir gâché deux situations prometteuses face au portier guinéen, illustrant les difficultés offensives actuelles des Fennecs. A noter que Riyad Mahrez, capitaine de l’équipe, n’a pas eu son influence habituelle sur le jeu.

Le leadership préservé malgré tout

Ce partage des points permet tout de même à l’Algérie de conserver sa première place avec 19 points, devançant toujours l’Ouganda et le Mozambique de quatre points. Une marge qui reste confortable à deux journées de la fin, d’autant que la différence de buts (+11) joue largement en faveur des Algériens.

Les calculs restent simples pour les hommes de Petkovic, un seul succès lors des deux derniers rendez-vous suffira à valider le ticket pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Idéalement, il faudra que les Fennecs s’imposent en Somalie le 8 octobre prochain pour éviter une finale compliquée en Ouganda pour la dernière journée. Le rêve du septième Mondial de l’histoire algérienne demeure donc intact.

Des lacunes préoccupantes

Si les chiffres rassurent, le contenu inquiète davantage les observateurs. Cette performance terne fait écho à celle produite récemment contre le Botswana, révélant des carences dans l’animation offensive qui pourraient poser problème lors des grandes échéances.

L’absence de solutions dans les zones de finition, combinée à un milieu de terrain parfois approximatif, dessine le portrait d’une équipe qui navigue actuellement à vue. Vladimir Petkovic devra rapidement trouver les ajustements nécessaires pour redonner du tranchant à son collectif.

L’Algérie devra donc attendre les confrontations d’octobre pour célébrer sa qualification, mais les fondamentaux restent solides. Avec leur matelas de points et leur expérience des grands rendez-vous, les Fennecs possèdent tous les atouts pour franchir la ligne d’arrivée.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

L'équipe de Tunisie

La Tunisie arrache sa qualification pour le Mondial 2026 dans les dernières secondes !

Les Aigles de Carthage ont validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026 grâce à un but salvateur de Mohamed Ali Ben Romdhane...
Puit de pétrole

Augmentation de la production pétrolière : enjeux et perspectives pour l’Algérie, l’Angola, le Nigeria et autres producteurs africains

Coup de théâtre sur le marché pétrolier mondial : le 7 septembre 2025, l'OPEP+ a surpris les marchés en annonçant une nouvelle augmentation de...
Usine automobile

IATF 2025 : Stellantis mise sur l’Afrique comme futur eldorado de l’automobile

Le géant automobile franco-italien a fait de sa participation au Salon commercial intra-africain d'Alger une vitrine de ses ambitions continentales. Entre partenariats stratégiques et...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES AOUT 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025