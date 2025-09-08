La Tunisie arrache sa qualification pour le Mondial 2026 dans les dernières secondes !

Les Aigles de Carthage ont validé leur billet pour la Coupe du Monde 2026 grâce à un but salvateur de Mohamed Ali Ben Romdhane dans le temps additionnel contre la Guinée équatoriale (1-0), ce lundi 8 septembre au Nouveau Stade de Malabo.

Le match semblait se diriger vers un match nul qui aurait reporté l’échéance tunisienne. Mais c’était sans compter sur la détermination des hommes de Sami Trabelsi. À la 94e minute, alors que l’espoir s’amenuisait, Mohamed Ali Ben Romdhane a surgi pour transformer une passe décisive de Firas Chaouat et offrir la délivrance à tout un pays.

Cette réalisation tardive couronne une rencontre disputée dans des conditions difficiles, marquée par l’humidité équatoriale et la résistance d’une formation guinéenne déjà éliminée mais déterminée à jouer les trouble-fêtes.

Cette qualification vient récompenser une campagne remarquable des Aigles de Carthage. Leaders incontestés du groupe H avec 22 points, les Tunisiens affichent un bilan impressionnant de six victoires et un seul match nul, face à la Namibie lors de la quatrième journée.

La solidité défensive tunisienne aura été l’un des facteurs clés de ce succès. Menés par un Aymen Dahmen impérial dans les buts, les coéquipiers d’Hannibal Mejbri n’ont encaissé aucun but depuis le début de ces éliminatoires, une prouesse qui témoigne de leur organisation collective.

Ben Romdhane, l’homme providentiel

Remplaçant de luxe entré en cours de partie, Mohamed Ali Ben Romdhane s’est imposé comme le héros du jour. Son but libérateur restera dans les annales du football tunisien, marquant l’aboutissement d’une stratégie payante du sélectionneur Sami Trabelsi, qui avait misé sur ses jokers pour faire la différence.

Cette réussite illustre la profondeur d’effectif tunisienne et la capacité de l’équipe à puiser dans ses ressources pour franchir les obstacles. Maintenant, cap sur 2026.

Avec cette septième qualification pour une phase finale de Coupe du Monde, la Tunisie confirme son rang de nation phare du continent africain. Les Aigles de Carthage rejoignent ainsi le cercle très fermé des équipes déjà qualifiées pour le Mondial nord-américain de 2026, notamment le Maroc, premier pays africain qualifié.

Les supporters tunisiens peuvent désormais se projeter vers cette échéance continentale, avec l’espoir de créer la surprise sur les pelouses américaines, canadiennes et mexicaines. En attendant, la dernière journée face à Sao Tomé-et-Principe en octobre se transformera en fête pour célébrer cette qualification méritée.