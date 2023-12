Hannibal Mejbri n’ira pas à la CAN, mais peut-être à l’Olympique Lyonnais

Hannibal Mejbri, jeune prodige du football, s’est imposé comme un talent à suivre dans le monde du football. Évoluant actuellement au Manchester United et en équipe nationale de Tunisie, il a décidé de ne pas participer à la CAN en Côte d’Ivoire pour se relancer en club. Ainsi, sa carrière pourrait prendre un nouveau tournant avec un éventuel prêt à l’OL (Olympique Lyonnais).

Hannibal Mejbri, un talent précoce de Monaco à Manchester United

Né à Ivry sur Seine, en banlieue parisienne, Hannibal Mejbri s’est rapidement révélé à Monaco. Mais le club de la principauté, en conflit avec les parents du joueur, va le céder pour 10 M€ alors qu’il a à peine 16 ans ! Il débute sa carrière internationale avec les équipes de jeunes de la France avant de choisir de représenter la Tunisie, pays d’origine de ses parents, en 2021. Ses performances avec l’équipe nationale tunisienne, notamment lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022, ont confirmé son statut de joueur prometteur sur la scène internationale.

L'AS Monaco annonce le transfert d'Hannibal Mejbri à Manchester United.https://t.co/f0YB2i3qZS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 11, 2019

Mejbri a alors rapidement progressé au sein des équipes de jeunes du club. Ses débuts en équipe première, en mai 2021, et son parcours impressionnant chez les moins de 23 ans confirment son talent et sa détermination. Il s’illustre également lors de son prêt à Birmingham City, en 2022-2023, où son premier but en senior et son approche technique sont remarqués.

Mais de retour à Manchester, Mejbri se plaint de son trop petit temps de jeu. D’où l’idée d’un prêt cet hiver pour lui permettre de poursuivre sa progression. Et pour cela, le joueur n’hésite pas à faire des sacrifices. Il va faire une croix sur la prochaine CAN en Côte d’Ivoire. « Hannibal m’a dit qu’il ne se sentait pas prêt à partir pour la CAN, car il vit une situation difficile en club », a confié Jalel Kadri, sélectionneur national de l’équipe de Tunisie.

Un avenir potentiel à l’Olympique Lyonnais

Trois clubs se seraient positionnés pour accueillir joueur. L’Olympique Lyonnais, le FC Séville et Fribourg. Si l’OL a mal débuté la saison, une série de trois victoires de rang vient de sortir les Gones de la zone rouge. Sur une nouvelle dynamique positive, le club peut offrir à Mejbri du temps de jeu.

Ce transfert serait une étape significative dans sa carrière, lui offrant une nouvelle plateforme pour démontrer ses compétences et continuer son développement dans un club réputé du championnat français. Ce mouvement représenterait non seulement un retour aux sources dans un championnat français compétitif, mais aussi une opportunité pour Mejbri de jouer un rôle clé dans une équipe ambitieuse. Beaucoup d’atouts, qui font de Lyon un bon point d’atterrissage.