Coupe du monde 2026 : Le Maroc, premier pays africain qualifié

Grâce à une victoire éclatante face au Niger, le Maroc est devenu le premier pays africain à composter son billet pour la Coupe du monde 2026, confirmant son statut de locomotive du football continental. D’autres cadors, dont l’Algérie, l’Égypte ou encore la Côte d’Ivoire, sont toujours en course pour l’accompagner au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Le Maroc vient encore de marquer l’histoire du football africain. En écrasant le Niger 5-0 à Rabat, les Lions de l’Atlas sont devenus, le 5 septembre 2025, la première nation africaine à décrocher officiellement sa qualification pour la Coupe du monde 2026.

Cette victoire éclatante a été portée par un doublé d’Ismael Saibari (PSV Eindhoven), puis par des buts d’Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane et Azzedine Ounahi. Avec ce succès, le Maroc confirme ses six participations passées à la Coupe du monde (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022) et visera désormais un sans-faute lors de la dernière journée face à la Zambie.

Selon son sélectionneur Walid Regragui, « le plus important est de boucler les qualifications, puis de préparer la CAN que nous organiserons en décembre ». Le Maroc, qui accueillera la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, veut capitaliser sur cette dynamique et s’affirme déjà comme le grand favori de la compétition

Le point dans les autres groupes

Si le Maroc est déjà assuré de sa présence en Amérique du Nord, d’autres grandes nations africaines sont encore en course pour valider leur ticket.

L’Égypte s’est rapprochée du but avec une victoire contre l’Éthiopie et pourrait valider son billet dès le prochain match.

La Côte d’Ivoire, forte d’un succès 1-0 contre le Burundi, a repris la tête de son groupe et vise une qualification directe.

Le Cameroun et la Tunisie avancent également avec sérieux, chacun s’imposant largement lors de la dernière journée.

L’Algérie, enfin, a renoué avec la victoire face au Botswana (2-0) et reste en position favorable dans son groupe. Les Fennecs, souvent présents sur la scène mondiale, comptent bien retrouver la Coupe du monde après l’amère absence de 2022.

Un format inédit pour l’Afrique

La Confédération africaine de football (CAF) a instauré un système élargi : 9 groupes de 6 équipes, avec seulement le premier de chaque poule qualifié directement. Les quatre meilleurs deuxièmes s’affronteront ensuite dans des barrages CAF pour une ultime place en barrages intercontinentaux.

Ce format, débuté en novembre 2023, se terminera à l’automne 2025. Le Maroc a ouvert la voie ; reste désormais à savoir quelles autres sélections complèteront le contingent africain élargi à 9 ou 10 représentants.