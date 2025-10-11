Maroc — Gen Z 212 met sa mobilisation en pause après le discours royal : geste d’apaisement ou pari à haut risque ?

Au lendemain de l’allocution de Mohammed VI devant le Parlement, Gen Z 212 suspend ses rassemblements. Le discours a couvert les thèmes portés par la jeunesse — santé, éducation, inégalités — mais sans livrer de calendrier ni de mesures chiffrées. La trêve ressemble moins à un clap de fin qu’à un chronomètre lancé pour vérifier si les promesses se traduisent en actes.

Un discours qui reconnaît les priorités, sans mode d’emploi Le souverain Mohammed VI a insisté sur l’urgence sociale, la qualité des services publics et l’emploi des jeunes. Ce cadrage reprend une grande partie du diagnostic porté par Gen Z 212. Mais les attentes les plus concrètes restent sans réponse : aucun engagement public sur les personnes interpellées lors des marches, pas de plan d’urgence hospitalier détaillé, pas de dispositif de suivi ouvert au public avec des jalons trimestriels. Sur le fond, le curseur bouge sur le « quoi », pas encore sur le « comment » ni sur le « quand ».

Pourquoi suspendre maintenant ?

La décision de pause tient d’abord de la stratégie. Le mouvement choisit de retirer la pression de la rue pour placer l’exécutif face à une obligation de résultats. S’il n’y a ni feuilles de route, ni budgets identifiés, ni échéances claires, la reprise de la mobilisation pourra se faire en accusant un défaut d’exécution, non une surenchère de revendications. Ensuite, c’est un moment d’organisation interne : la croissance rapide sur les réseaux impose de consolider la coordination locale, de clarifier les mots d’ordre et de renforcer les protocoles de non-violence. Enfin, c’est un calcul d’image. Une suspension volontaire crédibilise la posture « citoyenne » du collectif et rend politiquement plus coûteux l’immobilisme du gouvernement.

Ce que la jeunesse attend désormais Les lignes d’horizon sont connues : un plan d’urgence pour l’hôpital avec des objectifs mesurables, des mesures pour l’accès aux soins et la formation des soignants, une gouvernance anticorruption vérifiable, et un suivi public des politiques jeunesse. Le discours a rouvert l’espace du dialogue ; seule la publication d’un calendrier, l’identification des crédits et la mise en place d’indicateurs partagés permettront de passer de l’intention au résultat.

Un pari réversible

La suspension n’est pas un renoncement. C’est un délai accordé aux institutions pour transformer des énoncés généraux en décisions opérationnelles. Si, dans un temps raisonnable, aucun signal fort ne se matérialise — annonces budgétaires traçables, échéancier sectoriel, comité de suivi associant société civile et experts — la trêve peut se refermer aussi vite qu’elle s’est ouverte. À l’inverse, des engagements précis et vérifiables peuvent amorcer une désescalade durable. Entre pause et relance, la balle est clairement du côté de l’exécution publique.