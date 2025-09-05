Le football mondial s’unit contre le racisme : la FIFA lance son panel « Voix des joueurs »

Seize légendes du football masculin et féminin rejoignent une initiative historique pour éradiquer définitivement le racisme du sport le plus populaire au monde.

Le football a toujours eu le pouvoir de rassembler les peuples au-delà des frontières, des cultures et des différences. Aujourd’hui, ce sport universel franchit une nouvelle étape dans son combat contre l’un de ses maux les plus persistants : le racisme. La FIFA vient d’officialiser la création de son panel « Voix des joueurs« , une initiative révolutionnaire qui place les athlètes au cœur de la lutte contre les discriminations raciales.

Des voix qui portent, des histoires qui marquent

Dirigé par George Weah, légende libérienne et seul footballeur africain à avoir remporté le Ballon d’Or, ce panel réunit 16 personnalités exceptionnelles du football mondial. Parmi elles, des noms qui résonnent dans l’histoire du sport : Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Formiga, ou encore Briana Scurry. Chacun apporte son vécu unique, son expérience personnelle face au racisme, et surtout, sa détermination à construire un football plus inclusif.

« Le football est une source d’unité et de développement, qui renforce l’humanité« , souligne George Weah, capitaine d’honneur du panel. Ces mots prennent une résonance particulière quand on sait que ces athlètes ont, pour la plupart, été confrontés directement aux discriminations raciales au cours de leur carrière.

Une stratégie globale en cinq piliers

Cette initiative s’inscrit dans une mobilisation mondiale approuvée à l’unanimité par les 211 associations membres de la FIFA. Le plan d’action repose sur cinq piliers complémentaires : renforcement des règles et sanctions, actions concrètes sur le terrain, poursuites judiciaires, sensibilisation, et enfin, ce cinquième pilier confié aux joueurs eux-mêmes.

Les résultats sont déjà tangibles. L’amende maximale pour actes racistes a été portée à 5 millions de francs suisses, et une procédure antidiscrimination à trois étapes a été intégrée au Code disciplinaire de la FIFA. Parallèlement, le service de modération sur les réseaux sociaux de l’organisation a analysé plus de 33 millions de publications depuis son lancement lors de la Coupe du Monde au Qatar.

L’éducation au cœur du changement

Au-delà des sanctions, le panel mise sur l’éducation et la prévention. Les membres interviendront notamment auprès des jeunes joueurs participant aux compétitions de la FIFA, partageant leurs témoignages et sensibilisant les nouvelles générations aux conséquences du racisme dans le sport.

Cette approche éducative s’étend également aux enfants à travers le programme « Football for Schools« , qui distribue du matériel de la campagne « No Discrimination » dans les établissements scolaires du monde entier.

« Le racisme et la discrimination ne sont pas simplement répréhensibles, ce sont des délits« , martèle Gianni Infantino, Président de la FIFA. Ce positionnement ferme reflète une volonté de faire du football un exemple pour l’ensemble de la société.

Le panel « Voix des joueurs » est un symbole d’espoir. En plaçant les athlètes au premier plan de ce combat, la FIFA reconnaît leur pouvoir d’influence unique et leur capacité à toucher les cœurs comme les consciences.