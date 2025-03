Coupe du monde 2026 : l’Afrique en pleine bataille pour les qualifications

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 entrent dans une phase décisive avec les 5e et 6e journées disputées du 19 au 25 mars.

Plusieurs nations ont l’opportunité de renforcer leur position en tête de leur groupe, tandis que d’autres jouent leur survie dans la course à la qualification pour le premier Mondial à 48 équipes.

Une lutte intense pour les premières places

Les favoris de la compétition n’ont pas tremblé lors de ces journées clés. Le Maroc a consolidé son statut en s’imposant 2-1 face au Niger, tandis que la Côte d’Ivoire a pris le meilleur sur le Burundi avec une victoire 1-0. L’Algérie a également assuré en battant le Botswana 3-1, confirmant son ambition de rallier une nouvelle phase finale.

Par ailleurs, l’Égypte a surclassé l’Éthiopie 2-0, tandis que le Nigeria a renoué avec la victoire en dominant le Rwanda 2-0. Ces résultats mettent en lumière la bataille serrée que se livrent les équipes africaines dans cette course à la qualification.

Des surprises et des matchs disputés

Les éliminatoires africaines sont toujours riches en surprises, et cette session n’a pas fait exception. Le Zimbabwe et le Bénin se sont neutralisés (2-2), un résultat qui complique les chances des deux formations. De son côté, la Gambie a offert un spectacle renversant face au Kenya dans un match prolifique (3-3), mettant en avant l’intensité et l’imprévisibilité du football africain.

Un autre fait marquant a été la défaite de la Guinée à domicile face à la Somalie (0-0), un résultat qui pourrait peser lourd dans la balance pour la qualification. Le Sénégal, quant à lui, a dû batailler pour s’imposer face au Soudan (2-0), confirmant ainsi son statut de favori.

Une fin de parcours sous haute tension

Avec la 6e journée qui s’achève, les regards se tournent déjà vers les prochaines rencontres décisives qui auront lieu en septembre et octobre. Certaines équipes sont déjà bien positionnées, mais d’autres devront encore batailler pour espérer une qualification directe.

Le Maroc, l’Égypte et l’Algérie semblent bien partis pour composter leur billet, mais des formations comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Sénégal devront rester vigilantes face à la concurrence accrue. La dernière ligne droite de ces éliminatoires s’annonce haletante, avec des matchs qui pourraient être décisifs jusqu’à la dernière journée en novembre 2025.