Bénin : à Ouidah, les Vodun Days 2026 battent leur plein

À Ouidah, cité historique et haut lieu de la spiritualité béninoise, les Vodun Days 2026 ont officiellement débuté le jeudi 8 janvier, transformant la ville en un grand théâtre culturel où se mêlent croyants, curieux, artistes et touristes venus du monde entier.

Cette édition des Vodun Days marque une nouvelle étape dans l’histoire d’un festival devenu, en moins de trois ans, un rendez-vous mondial incontournable de la tradition Vodun et de la diversité culturelle béninoise.

Un événement en pleine maturité

Initiés en 2024 comme une reconfiguration ambitieuse de la Fête nationale des cultes endogènes, les Vodun Days ont rapidement pris de l’ampleur, passant d’un événement local à un festival international structuré centré sur l’art, la culture et la spiritualité Vodun. La première édition a rassemblé près de 100 000 participants, tandis que l’édition 2025 a explosé tous les records avec plus de 435 000 visiteurs selon les données officielles. C’est dans cette dynamique que l’édition 2026, qui se tient du 8 au 10 janvier, a été inaugurée. Ouidah, berceau historique du Vodun et lieu de mémoire de la traite négrière, célèbre aujourd’hui ce patrimoine immatériel avec une ambition renouvelée et une portée internationale affirmée.

Le Président Patrice Talon a lui-même donné le coup d’envoi officiel des festivités à Ouidah, arrivant de manière symbolique à bord d’un tricycle, devenu emblème populaire des Vodun Days. Acclamé par une foule dense et enthousiaste, il a assisté aux premières parades culturelles, notamment la procession des masques Egun-gun sur la place Maro, un moment hautement symbolique liant spiritualité, mémoire et identité culturelle. Parmi les membres du gouvernement présents figuraient Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, et Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, soulignant l’importance politique et symbolique de l’événement.

Un programme riche et une diversité des expressions

Les Vodun Days ne se limitent pas à un seul type de célébration : ils combinent rites spirituels, performances artistiques, musique, artisanat et échanges interculturels. Les principaux temps forts de l’édition 2026 concernent :

des cérémonies traditionnelles et sorties des couvents: au cœur d’Ouidah, la sortie des fidèles des couvents Voduncrée crée une ambiance de communion et de respect des traditions, avec des offrandes, des danses et des rites qui plongent les visiteurs dans les fondements de la religion Vodun ;

un village des Vodun Days : un espace central dédié à l’artisanat, à la gastronomie locale et aux expressions culturelles permet aux visiteurs de découvrir les savoir-faire traditionnels, des tissus aux objets de culte, en passant par les instruments de musique ancestraux ;

des concerts et spectacles : le festival se prolonge en soirée sur la plage de la ville, avec de grands concerts mêlant artistes locaux et stars internationales. Pour l’édition 2026, les programmations musicales promettent d’être mémorables, avec des noms attendus comme Angélique Kidjo, Davido ou encore Meiway, soulignant l’ouverture de l’événement à des influences musicales variées ;

une immersion culturelle dans l’espace public : la ville elle-même devient une scène vivante ; des parades de Zangbéto, gardiens traditionnels de la nuit, aux performances de danse du Vodun Hounvè, chaque coin de rue devient une fenêtre ouverte sur les croyances et les rythmes du Bénin.

Un festival, une stratégie culturelle et touristique

Au-delà de la célébration, les Vodun Days s’inscrivent dans une stratégie plus large de valorisation du patrimoine et de développement touristique. Le gouvernement béninois, par l’intermédiaire de son programme « Bénin Révélé », vise à faire du Vodunun un pilier du rayonnement culturel du pays tout en déconstruisant les clichés souvent associés à ces pratiques spirituelles. Cette dynamique inclut également des projets tels que la Route des Couvents Vodun et la création d’un Musée International du Vodun à Porto-Novo, destinés à prolonger l’expérience des visiteurs au-delà du festival.

Plus qu’un simple festival, les Vodun Days incarnent une renaissance culturelle où se rencontrent spiritualité ancestrale, dialogues interculturels et expressions artistiques contemporaines. Fidèles, diaspora africaine, touristes et habitants locaux s’y retrouvent pour partager, apprendre et célébrer un héritage vivant qui continue d’influencer la culture béninoise et au-delà.

À Ouidah, du lever du soleil sur la Porte du Non-Retour aux nuits rythmées par les concerts, les Vodun Days 2026 sont une invitation à comprendre et à ressentir la force d’une tradition ancienne, devenue un patrimoine qui transcende désormais les frontières béninoises.