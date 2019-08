Bénin : à la découverte des hommes de nuit, les « Zangbeto »

Zangbeto est le seul masque originaire du Bénin. Comme « Egungun » et « Guèlèdè », c’est aussi une des sociétés secrètes. A Porto-Novo, d’où il est parti, il était plus précisément l’agent de police du roi, chargé d’assurer la sécurité publique de la ville pendant la nuit.

En Fon, « zangbeto » signifie « chasseur de nuit » ou « gardien de nuit (Zan = Nuit, Gbeto = chasseur et/ou gardien). Il représente les esprits non humains, les forces de la nature et de la nuit qui ont habité la terre avant l’homme. Le Sud et le Centre du Bénin sont les régions où l’on rencontre généralement les so ciétés secrètes de Zangbeto.

Les masques Zangbeto sont de grands masques couverts de paille colorée. Lesquels sont faits d’une structure en osier recouverte d’une grande jupe en raphia, coiffée d’un tablier, ornée de signes variés. Les porteurs de masques sont généralement des initiés appartenant à une société secrète et leur identité est inconnue des non-initiés, le masque devant rester une entité indépendante ayant sa propre vie.

Aux temps des rois, Zangbeto ne sortait que de nuit. Mais d e nos jours, il sort également en journée en des occasions spéciales (cérémonies traditionnelles, réjouissances populaires, décès de l’un de ses adeptes, etc.). Ce sont de grands moments, au cours desquels les populations sont gavées de démonstrations spectaculaires diverses allant de la danse tournoyante des masques aux apparitions soudaines de fétiches, d’animaux ou d’objets de tout genre quand les masques sont relevés, sans oublier les chants et le rythme des tambours.

La nuit, Zangbeto sort pour garder le village ou le quartier de ville dont il est issu en cas de crimes fréquents (vol, braquage, etc.). Et quand il arrête les criminels, c’est à la police que ces derniers sont livrés, le plus souvent.

Craint d’une part et adulé d’autre part, Zangbeto est l’une des valeurs culturelles et cultuelles les plus influentes, les plus vi vaces, et il constitue aussi aujourd’hui un élément d’attrait touristique au service du développement du Bénin.