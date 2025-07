Le Bénin au Women’s Pavilion d’Osaka : quand l’art féminin africain rencontre l’innovation japonaise

Le 4 juillet 2025, le Bénin sera mis en avant au sein du prestigieux Women’s Pavilion de l’Exposition Universelle d’Osaka. Une reconnaissance internationale qui place ce pays d’Afrique de l’Ouest parmi les trois nations africaines sélectionnées pour dialoguer avec le monde sur l’autonomisation féminine à travers l’art et la création.

Conçu par l’architecte japonaise Yuko Nagayama, le bâtiment du Women’s Pavilions’inspire du kumiko, cette technique ancestrale de menuiserie japonaise qui assemble le bois sans clous ni vis. Une prouesse architecturale qui fait écho à l’ingéniosité des constructions traditionnelles africaines, où la durabilité et le respect des matériaux sont au cœur de la création.

Cette structure, déjà présentée à Dubaï en 2020, a été soigneusement démontée et réinstallée à Osaka dans une démarche de réutilisation qui résonne avec les principes de l’économie circulaire. Un message fort en ces temps où la préservation des ressources devient cruciale pour l’avenir de la planète.

« Les Amazones de l’Art » : un hommage contemporain à l’héritage guerrier

Le Bénin a choisi de nommer son événement « Les Amazones de l’Art », établissant un pont audacieux entre le passé glorieux du royaume du Dahomey et la créativité féminine contemporaine. Cette référence aux légendaires guerrières qui formaient le régiment militaire exclusivement féminin du royaume n’est pas anodine. Elle inscrit les artistes d’aujourd’hui dans une lignée de femmes qui ont toujours défié les conventions et repoussé les limites.

Huit artistes plasticiennes béninoises présenteront leurs œuvres dans ce cadre exceptionnel. Parmi elles, des noms qui commencent à résonner sur la scène internationale comme Éliane Aïsso, Princesse Keirath ou encore Élise Tokoudagba. Leurs créations mélangent peinture, photographie, sculpture et art textile, offrant un panorama de la diversité créative béninoise actuelle.

La journée du 4 juillet sera rythmée par trois sessions identiques, permettant à un maximum de visiteurs de découvrir cette richesse culturelle. Au-delà de l’exposition, un mini-documentaire intitulé « Les Amazones de l’Art » sera projeté, offrant un regard intime sur le processus créatif de ces femmes et leur inscription dans l’héritage culturel béninois.

La dimension intellectuelle ne sera pas en reste avec une conférence-débat qui abordera des questions cruciales : quelle place pour les femmes dans l’art contemporain africain ? Comment l’héritage des Amazones influence-t-il l’imaginaire créatif actuel ?

Flora Coquerel, Miss France 2014 et fondatrice de l’association Kelina pour l’accès à la santé maternelle au Bénin, apportera son témoignage sur l’engagement social. À ses côtés, Mèdèssè Nathalie Sagbo, autrice de la bande dessinée « Tassi Hangbé » dédiée à la reine oubliée du Danxomè.

Un pavillon unique dans l’exposition

Es Devlin, directrice artistique de renommée internationale en charge de la scénographie, a conçu le Women’s Pavilion comme « un instrument de musique qui prolonge son message bien au-delà des six mois d’exposition« . Cette vision poétique traduit l’ambition du lieu : ne pas être simplement un espace d’exposition temporaire, mais devenir un catalyseur de changements durables.

Pour le Bénin, cette participation s’inscrit dans une stratégie plus large de diplomatie culturelle et de promotion touristique. Sous le thème « Benin Horizons: A journey of culture and opportunities« , le pays entend montrer ses multiples facettes : son patrimoine culturel unique, son dynamisme économique porté notamment par Sèmè City et les industries créatives, et son positionnement comme hub régional en Afrique de l’Ouest.

Cette vitrine internationale arrive à un moment crucial où l’Afrique cherche à redéfinir son image sur la scène mondiale. Loin des clichés misérabilistes, le continent veut montrer sa créativité, son innovation et sa capacité à dialoguer d’égal à égal avec les autres régions du monde. La présence du Bénin au Women’s Pavilion participe de cette dynamique de repositionnement. Pour le secteur culturel béninois dans son ensemble, c’est une validation de sa vitalité et de sa pertinence contemporaine.

La collaboration entre la Fondation Cartier, les autorités japonaises et le Bénin illustre un modèle de coopération culturelle internationale basé sur le respect mutuel et la valorisation des diversités. Cette célébration de l’art féminin béninois au cœur du Japon n’est finalement qu’un début. Elle ouvre la voie à de nouvelles collaborations, de nouveaux échanges et surtout à une reconnaissance accrue du rôle central que jouent les femmes africaines dans la transformation de leurs sociétés.