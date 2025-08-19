Bénin-Gabon : appel au calme après des tensions en ligne

Ces derniers jours, une polémique née sur les réseaux sociaux entre internautes béninois et gabonais a enflammé les échanges en ligne. À l’origine, des contestations autour de l’installation de commerçants béninois au Gabon, rapidement transformées en discours hostiles. Face à l’ampleur des tensions, le gouvernement béninois a publié un communiqué officiel pour apaiser les esprits.

Il y rappelle les liens de coopération et de fraternité qui unissent les deux pays et appelle à la retenue.

Une polémique autour de commerçants béninois

L’origine de cette agitation numérique remonte à une polémique concernant des commerçants béninois établis au Gabon. Dans certaines localités, notamment à Lambaréné, des contestations autour de l’attribution de places de marché ont alimenté des discours hostiles et parfois menaçants à l’égard de ressortissants béninois. Ces propos, relayés massivement en ligne, ont rapidement attisé des réactions nationalistes et exacerbé les tensions virtuelles entre communautés.

Un rappel des liens de coopération

Dans son communiqué, le gouvernement béninois a souligné que ces affrontements verbaux ne reflètent en rien la qualité des relations qui unissent le Bénin et le Gabon. Cotonou a insisté sur « les excellents rapports de coopération » avec Libreville et rappelé que les ressortissants béninois vivant au Gabon bénéficient de l’attention et de la bienveillance des autorités locales. Un message qui vise à apaiser les inquiétudes et à préserver les acquis diplomatiques entre les deux pays.

La volonté d’apaisement

Le Bénin s’est dit déterminé à travailler, de concert avec le Gabon, pour renforcer davantage les liens bilatéraux dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Les autorités béninoises appellent les internautes à la responsabilité. Elles rappellent que les réseaux sociaux ne doivent pas devenir un terrain de division mais plutôt un espace de fraternité et de solidarité africaine.

Une démarche panafricaniste affirmée

En réaffirmant son attachement à la souveraineté des États et à l’idéal panafricaniste, Cotonou lance un appel à dépasser les querelles circonstancielles pour bâtir des relations fraternelles entre peuples. Le gouvernement béninois souhaite que cette polémique passagère laisse place à une dynamique de rapprochement, gage de stabilité et de prospérité commune.