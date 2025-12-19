CAN 2025 – Groupe F : le groupe de la mort entre géants africains ​

Le groupe F de la CAN 2025 justifie pleinement son surnom de « groupe de la mort », avec la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique. Entre historiques du tournoi et outsiders ambitieux, chaque match s’annonce décisif et le moindre faux pas peut coûter la qualification.

​La Côte d’Ivoire arrive au Maroc avec l’ambition de conserver la couronne remportée à domicile en 2024 face au Nigeria. Portés par une force offensive impressionnante, les Éléphants ont survolé les éliminatoires du Mondial avec 25 buts marqués pour aucun encaissé, emmenés par Nicolas Pépé, Franck Kessié, Evann Guessand et Sébastien Haller.

Emerse Faé, artisan du sacre ivoirien, a façonné un groupe équilibré où anciens et nouveaux se complètent, ce qui en fait l’un des grands favoris de la compétition.​

Le Cameroun comme toujours dans la tourmente

En face, le Cameroun aborde la CAN en pleine tourmente institutionnelle. La Fecafoot dirigée par Samuel Eto’o a limogé Marc Brys à quelques jours du début du tournoi et écarté plusieurs cadres, dont Vincent Aboubakar et André Onana, sur fond de conflit ouvert avec le ministère des Sports.

Malgré un contexte explosif et un groupe profondément remanié, les Lions Indomptables restent réputés pour leur capacité à se sublimer dans l’adversité.​​

Porté par un vent de renouveau, le Gabon se présente avec un mélange d’expérience et de jeunesse sous la conduite de Thierry Mouyouma. Le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, soutenu par Bruno Ecuele Manga en défense et Mario Lemina au milieu, redonne des ambitions élevées aux Panthères, qui ciblent au minimum une place en quarts de finale.

Enfin, le Mozambique endosse le rôle de petit poucet mais sans complexe. Avec une sixième participation à la CAN et aucune phase de groupes encore franchie, les Mambas viennent au Maroc pour créer la surprise et viser une première qualification en huitièmes. Leur statut d’outsider total pourrait en faire l’équipe piégeuse de ce groupe relevé.​

Le calendrier renforce encore l’intensité du groupe : ouverture avec Côte d’Ivoire – Mozambique et Cameroun – Gabon le 24 décembre, puis le sommet Côte d’Ivoire – Cameroun programmé le 28 décembre au Grand Stade de Marrakech. Cette affiche, digne d’une finale, ravive une rivalité historique tout en laissant la porte ouverte aux exploits du Gabon et du Mozambique.

Dans ce groupe F, chaque point comptera et tous les scénarios restent possibles jusqu’à la dernière journée.