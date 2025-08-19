Mozambique : à 41 ans, Elias Pelembe signe un retour historique en sélection

À 41 ans, Elias “Domingues” Pelembe retrouve les couleurs du Mozambique pour les qualifications au Mondial 2026. Écarté lors du précédent rassemblement, le capitaine historique a scellé sa réconciliation avec le staff technique. Fort de ses 101 sélections, il incarne l’expérience au sein d’un groupe jeune et ambitieux.

Son retour suscite autant d’admiration que d’attentes à l’approche de deux matchs décisifs.

Un retour après une absence remarquée

Le sélectionneur Chequínio Condé a dévoilé la liste préliminaire des Mambas pour affronter l’Ouganda à Kampala le 5 septembre, puis le Botswana à Maputo le 8 septembre. Parmi les noms attendus, un a retenu toutes les attentions : celui d’Elias Pelembe. L’attaquant, écarté lors du précédent rassemblement à la suite d’un différend personnel avec le staff, a finalement enterré la hache de guerre. Sa réconciliation avec l’encadrement technique lui permet aujourd’hui de retrouver le groupe national.

Une carrière internationale hors norme

Depuis ses débuts en 2004, Pelembe a disputé 101 rencontres internationales et inscrit 16 buts sous le maillot des Mambas. Surnommé “Domingues”, il est reconnu pour sa vision du jeu et son leadership, qui ont marqué plusieurs générations de footballeurs mozambicains. Sa longévité impressionne d’autant plus qu’il continue d’afficher une condition physique lui permettant de rivaliser avec des coéquipiers de vingt ans ses cadets.

L’expérience au service des Mambas

L’appel de Pelembe n’est pas seulement symbolique. Le Mozambique est en quête de points décisifs dans son groupe de qualifications pour le Mondial 2026. Face à des adversaires redoutables comme l’Ouganda et le Botswana, l’expérience de “Domingues” pourrait s’avérer déterminante pour encadrer une sélection jeune, ambitieuse mais encore en apprentissage.

Un message au football africain

À travers ce retour, Pelembe envoie un message clair : l’âge n’est pas un frein lorsque la passion et la discipline demeurent intactes. Sa présence dans le groupe est aussi un signal poignant pour les joueurs locaux, qui voient en lui un exemple de persévérance et de fidélité au maillot national. Alors que le Mozambique s’apprête à disputer deux matchs clés, tous les regards seront braqués sur ce vétéran d’exception. À 41 ans, Elias Pelembe n’a visiblement pas dit son dernier mot.

