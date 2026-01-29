Coopération éducative entre le Congo et le Cameroun

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique de la République du Congo, le Pr Delphine Édith Emmanuel, a présidé lundi dernier à Brazzaville une cérémonie d’au revoir en l’honneur des 141 étudiants congolais admis à poursuivre leurs études à l’Université inter-États Congo-Cameroun de Sangmélima. Cette promotion, en forte hausse par rapport à l’année précédente, illustre la dynamique de coopération académique entre les deux pays et la volonté congolaise de former sa jeunesse aux métiers du numérique.

Une hausse significative des admissions à l’Université inter-États Congo-Cameroun

Ils sont 141 étudiants à avoir été admis à poursuivre leurs études à l’Université inter-États Congo-Cameroun à l’issue du concours organisé le 15 novembre 2025 par le ministère de l’Enseignement supérieur. Ce chiffre interpelle, car l’année précédente, ils n’étaient que 58 étudiants congolais à avoir réussi ce concours donnant accès à une institution considérée comme un pôle d’excellence technologique et scientifique à vocation sous-régionale.

Créée le 21 décembre 2012 à la suite d’une convention entre la République du Congo et la République du Cameroun, cette université symbolise la volonté d’intégration régionale portée par les présidents Denis Sassou Nguesso et Paul Biya.

La cérémonie organisée par la ministre avait pour objectif de sensibiliser les familles et les lauréats aux bienfaits de la mobilité académique, une étape structurante dans leur parcours universitaire.

Le numérique au cœur de la stratégie de développement congolaise

Pour les autorités congolaises, l’admission de ces étudiants dans cette filière technologique et scientifique répond à la volonté du gouvernement de valoriser le numérique, qui figure parmi les six piliers du Plan national de développement 2022-2026 aux côtés de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, des zones économiques spéciales et de la promotion immobilière. La formation de ces jeunes au Cameroun s’inscrit ainsi dans une trajectoire de modernisation des compétences de la jeunesse congolaise, appelée à jouer un rôle important dans les métiers du numérique et de l’innovation, où les attentes sont de plus en plus fortes tant dans l’administration que dans le secteur privé.

Le gouvernement congolais a également tenu à rassurer les étudiants et leurs familles sur l’attention qui sera portée à cette promotion, non seulement par les autorités camerounaises, mais également par les autorités congolaises qui ont mis à disposition des bénéficiaires une bourse ainsi que le versement régulier des allocations, leur permettant de mieux planifier leurs dépenses une fois en terre camerounaise. C’est donc un investissement à long terme et stratégique qu’effectue le Congo.