Bénin : Patrice Talon face à une double opposition

Avec l’affaire de la tentative de coup d’État au Bénin, des voix se sont élevées au sein même de la famille présidentielle. Elles dénoncent ce qu’elles perçoivent comme une violation des droits des prévenus. Les proches d’Olivier Boko, influent N°2 du régime de la Rupture, ont exprimé leur mécontentement. Ils qualifient son arrestation de « kidnapping ». Ce geste marque-t-il une rupture avec le régime de la Rupture ? Ou s’agit-il d’une tentative de prise de distance après huit années de loyauté politique ?

Olivier Boko a été placé sous mandat de dépôt. Il est accusé d’avoir tenté de renverser le Président Patrice Talon avec d’autres proches du régime. Suite à cette arrestation, les partisans de Boko ont publié un communiqué critiquant vivement cette manœuvre. Utilisant un langage similaire à celui de l’opposition menée par l’ancien Président du Bénin, Boni Yayi, et d’autres partis politiques, ils dénoncent ce qu’ils appellent une atteinte aux droits fondamentaux.

Une rhétorique familière de l’opposition

Le mouvement OB26, affilié à Olivier Boko, a exprimé une « profonde inquiétude face à l’enlèvement injustifié d’Olivier Boko et à l’arrestation de l’ancien ministre Oswald Homeky ». Pour eux, ces actions constituent une violation grave de l’État de droit, qu’ils affirment défendre. Les partisans de Boko considèrent ces arrestations comme une stratégie pour écarter des personnalités ayant exprimé des ambitions claires pour la Présidentielle de 2026.

Cette réaction des proches d’Olivier Boko rappelle la rhétorique adoptée par l’opposition à chaque confrontation avec le pouvoir de Talon. On se souvient des cas emblématiques de Reckya Madougou, Joël Aïvo, ou plus récemment Steve Amoussou, tous accusés ou emprisonnés dans des circonstances similaires. Cette dynamique met désormais Patrice Talon face à une opposition interne et externe. Ce qui complique davantage le paysage politique béninois à l’approche des élections de 2026.