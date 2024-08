La Fête du Vodoun change de date au Bénin !

Depuis longtemps célébrée le 10 Janvier de chaque année au Bénin, la fête nationale du Vodoun change de date. La nouvelle est tombée ce 30 Juillet 2024 après que les députés de la 9e législature eurent adopté, en séance plénière et à l’unanimité, le projet de loi fixant la fête annuelle des religions endogènes en République du Bénin.

La fête du Vodoun a été instaurée au Bénin dans les années 90 par le gouvernement du président Nicéphore Soglo et dès lors, la date de cette célébration était devenue une date mythique, un grand rendez-vous pour le commun des Béninois. Ainsi tous les ans, toutes les contrées du Bénin, du nord au sud, de l’est à l’ouest, depuis leurs positions respectives se mettent en harmonie avec les plus grands dignitaires réunis pour la circonstance à Ouidah (siège mondial du Vodoun), pour commémorer le plus beau de tous les héritages que leurs Ancêtres leur ont laissés : le Vodoun.

Le deuxième vendredi de janvier

Désormais, cette commémoration passe du 10 Janvier, jusque-là établi, au deuxième vendredi du mois de Janvier de chaque année. Selon les dispositions de la nouvelle loi, le jeudi qui précède ledit vendredi sera également chômé ; ce qui fera en tout quatre jours de fête pour les Béninois, du jeudi au dimanche de la deuxième semaine de Janvier de chaque année.

En émoi jusqu’aux os, les Béninois n’ont pas manqué de saluer cette décision et d’exprimer leur gratitude infinie à l’endroit des « Ahouandjô » (Vodoun) et des mânes, ceux-là même qui ont inspiré cette bonne démarche aux autorités à divers niveaux.

Si Vodoun signifie en langue Fon « ce qu’on peut élucider, la puissance efficace », laissez-moi vous souffler à l’oreille que la fête du Vodoun au Bénin est d’une puissance jouissive inélucidable!