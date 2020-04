Bénin : Le vodoun aux vertus infinies.

Petit pays d’Afrique de l’ouest, le Bénin est une destination unique. C’est le seul endroit au monde où le « vaudou », plus qu’une religion, est un label, une marque déposée. Et parmi la pléiade de religions traditionnelles qui animent le quotidien de cette nation, figure ‹‹ Thron Kpeto Deka Alafia ›› (ou ‹‹ Thron ›› tout court), le vodoun aux vertus infinies.

Encore appelé ‹‹ Alafia vodoun ›› (divinité de Paix) et représenté par un lion rugissant, c’est un dieu bienfaisant, un esprit qui protège ses ‹‹ atikindouvi ››, ses adeptes, contre toutes menaces surtout celles d’ordre spirituel ; il apporte paix et stabilité dans leurs vies. C’est l’une des divinités les plus répandues au Bénin. Elle est également présente au Togo et au Ghana, sa terre d’origine, et ses adeptes à travers le monde se comptent par milliers.

A en croire les propos de Hounnon-gan Toko Gbediga, Sociologue et Anthropologue, grand dignitaire vodoun, actuel Président national des religions endogènes du Bénin, Thron est un vodoun haoussa (Haoussa, un groupe ethnique nomade du Sahel) très généreux, à la fois clément et coléreux. Il fait partie de la catégorie des divinités de l’élément « Eau », qui incarne douceur, paix mais également puissance. Il ne faut pas grande chose pour l’invoquer. Avec seulement quelques kolas, ses adeptes peuvent le prier.

Un petit voyage dans l’histoire nous a révélé que ce culte a connu ses débuts à Kofodua, une localité située au Ghana et que Mama Seydou alias ‹‹ Adja-Kuassi Tutuyatu ››, un chasseur en est l’empereur suprême. D’après la légende, il se serait retrouvé nez à nez avec un génie qui aurait pris la forme d’un animal qu’il s’apprêtait à abattre lors d’une de ses parties de chasse. Le mérite revient donc à ce génie qui a établi le contact entre la divinité et l’homme. Très vite, Adja-Kuassi Tutuyatu est devenu célèbre et ce, grâce à ses premières victoires sur les cas graves d’envoûtements et de maladies. Dans cet élan de générosité et de compassion envers les autres, il sauva la mise à ‹‹ Togneviadji Agbahounzo Lanfio ››, un de ses collègues chasseurs et ami, qui était en proie à des situations fort peu gaies à cette époque de sa vie.

Ce dernier, joie de vivre retrouvée, manifesta le désir d’être initié et de perpétuer ce culte qui a transformé positivement son existence. Il devient alors le tout premier ‹‹ Thron Hounnon ›› (prêtre Thron) et s’installe à Zowla à la lisière du Togo, sous Adja-Kuassi. Togneviadji à son tour, va sauver ‹‹ Sossou Djêgnon Ketakona ›› et l’initie par la suite au culte avec les bénédictions de son maître. Ce sont là, les trois plus grands piliers de la genèse de ce culte.

Ainsi d’initiation en initiation, la communauté Thron s’est étendue au Togo voisin, puis, au Benin vers 1800 et le tout premier Hounnon du Bénin a pour nom Mamavi Robert (Akpakpa, Cotonou), initié par Togneviadji. Les noms forts de Thron au Bénin à retenir (à part Mamavi) sont Daagbo Fossou, Gbêzon Daanon, Tchedji Tchiakpè et Papa Djrado. Neveu de Tchedji Tchiakpè, Hounnon-gan Djrado est jusqu’à ce jour le chef suprême de la communauté Thron Kpeto Deka Alafia au Bénin.

Le culte Thron Kpeto Deka Alafia est le fruit de la rencontre entre la tradition, l’Islam et le Christianisme. C’est du moins ce que traduisent les différentes lois et pratiques qui régissent la vie au sein de cette communauté sans cesse grandissante. En effet, comme pour les chrétiens la date du 25 décembre est très importante pour les adeptes de Thron. Pendant que les uns, la nuit du 24 au 25 font le réveillon de Noël à l’église, les autres font le rituel annuel dénommé ‹‹ Christmas ››. Lequel rituel marque la nouvelle année chez les atikindouvis (adeptes de Thron). Autrement dit, l’année commence le 25 décembre chez Thron et le rituel d’entrée dans la nouvelle année est appelé Christmas. Il est à noter également que les lois fondamentales en vigueur dans les couvents de Thron Kpeto Deka Alafia sont les 10 commandements de Dieu instaurés par le Prophète Moïse. Par ailleurs, l’observance du Ramadan (le mois saint du jeûne musulman), l’immolation de mouton à Tabaski et le respect du porc comme animal totem, hérité de la tradition hébraïque, sont aussi des règles à respecter chez Thron.

Fâ, l’oracle est le moyen de communication du vodoun Thron et la couleur blanche, symbole de pureté est la couleur qui le caractérise.

A Natitingou, une ville située au Nord du Bénin, ‹‹ Hounnon-gan Gbelimabu Tchehouyeton ›› , premier prêtre Thron à s’y être installé nous a confié que pour mener à bien son rôle de père protecteur et bienfaisant vis à vis de ses atikindouvis, Thron se fait entourer d’autres entités. Elles sont au total 41.Quelques unes seulement d’entre elles font partie intégrante de lui et sont installées avec lui (Bawunglé Keteci, Sakra Bonì, Nana Blêwa, Nana Konfo, Zogbe ou le siège des défunts…). Les autres n’en sont que des dérivés.

En somme, dans le panthéon du vaudou au Bénin, Thron Kpeto Deka Alafia occupe une place de choix. C’est l’une des nombreuses richesses culturelles et spirituelles de ce beau pays, qu’il faut découvrir à tout prix.