Yanil Amiche Nicolas : entre France, Maroc et Algérie, le gardien a choisi

À 16 ans, le portier du Valenciennes FC Yanil Amiche Nicolas, grand espoir du football, vient de trancher dans un dilemme que connaissent de nombreux jeunes binationaux. Sollicité par le Maroc, formé en France, il défendra finalement les couleurs de l’Algérie. Un choix qui ravive la bataille permanente entre Paris, Alger et Rabat pour le recrutement des pépites du football maghrébin.

Dans l’ombre des grandes compétitions seniors, la guerre des talents se joue déjà. Et dans le dernier round de cette bataille permanente entre la France, l’Algérie et le Maroc pour le recrutement des jeunes binationaux, c’est la Fédération Algérienne de Football qui vient de marquer un point.

Yanil Amiche Nicolas, 16 ans, gardien de but prometteur de Valenciennes, a tranché : ce sera l’Algérie. Sollicité par la Fédération marocaine pour intégrer sa sélection U17, le jeune portier né en 2009 en France de parents algéro-marocains a finalement opté pour les Fennecs. Avec son mètre quatre-vingt-dix et son profil de gardien moderne, il représente exactement le type de pépite que les deux nations maghrébines se disputent âprement.

Un parcours prometteur dans le Nord

Formé au centre de Valenciennes, Yanil Amiche évolue dans un club qui a su, malgré ses difficultés sportives et financières récentes, maintenir une réputation solide en matière de formation. Le VAFC, relégué en National cette saison, conserve néanmoins un centre de formation « trois étoiles » selon l’évaluation 2023-2024 de la FFF.

L’institution valenciennoise peut notamment se targuer d’avoir formé Dayot Upamecano, devenu international français et pilier du Bayern Munich. Le défenseur central, passé par le centre de formation entre 2013 et 2015, avait quitté le club nordiste pour 2,2 millions d’euros avant de construire une carrière exceptionnelle. Un exemple qui prouve que Valenciennes sait encore repérer et développer les talents.

Pour un jeune gardien comme Yanil Amiche, évoluer à Valenciennes représente une opportunité de se former dans un environnement professionnel exigeant, où le club mise particulièrement sur le temps de jeu accordé aux joueurs issus de sa formation. En Ligue 2, Valenciennes était d’ailleurs le club qui offrait de loin le plus de temps de jeu en équipe première à ses produits maison.

Un choix qui s’inscrit dans une rivalité historique

Le choix de Yanil Amiche illustre une réalité que vivent de nombreux jeunes talents issus de l’immigration maghrébine : le dilemme de la double appartenance. Entre la France, pays de naissance, le Maroc et l’Algérie, pays de leurs racines, ces joueurs doivent souvent trancher le cœur serré.

Dans le passé, l’Algérie a gagné gros avec des choix similaires. Ismaël Bennacer, aujourd’hui international algérien et milieu de l’AC Milan, illustre parfaitement la réussite de cette stratégie de recrutement. À l’inverse, le Maroc s’est longtemps appuyé sur Mehdi Benatia, longtemps capitaine emblématique des Lions de l’Atlas.

Le jeune gardien suit d’ailleurs les traces d’un autre portier, Sami Tlemcani, passé par la réserve de Chelsea et qui avait également basculé du Maroc vers l’Algérie il y a quelques années.

Prochaines étapes : direction la Côte d’Ivoire

Pour Yanil Amiche Nicolas, l’aventure avec les Fennecs commence immédiatement. Un stage de préparation est prévu en Côte d’Ivoire du 6 au 14 octobre 2025, où l’équipe algérienne U17 affrontera son homologue ivoirienne dans une série de matchs amicaux.

L’objectif : roder la tactique et les automatismes du groupe en vue des échéances à venir.

Ce rassemblement prend une importance particulière dans le calendrier des jeunes internationaux. Le tournoi UNAF U17, qualificatif pour la Coupe d’Afrique et initialement programmé en novembre 2025 en Libye, a été reporté par la CAF au mois de mars 2026. Un délai supplémentaire qui permettra au jeune gardien valenciennois de s’intégrer pleinement dans le collectif algérien.

Un atout physique pour l’avenir

À seulement 16 ans, Yanil Amiche possède déjà un gabarit de gardien professionnel. Son mètre quatre-vingt-dix constitue un atout majeur dans le football moderne, où la présence aérienne et l’envergure sont devenues des qualités essentielles pour un portier de haut niveau.

Pour l’Algérie, qui cherche à assurer la relève de Raïs M’Bolhi et à préparer l’avenir au poste de gardien, ce renfort représente une belle prise. Dans quelques années, Yanil Amiche pourrait bien être le dernier rempart des Fennecs, transformant ce choix de sélection effectué à 16 ans en histoire de réussite internationale.

Dans cette bataille de l’ombre pour les talents de demain, la Fédération Algérienne de Football vient de remporter une manche face au Maroc.