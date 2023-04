Le milliardaire africain Aliko Dangote en passe de racheter un club de football français

Homme le plus riche d’Afrique depuis plus d’une décennie, le Nigérian Aliko Dangote souhaite, depuis longtemps, investir dans le football. Il semble avoir jeté son dévolu sur Valenciennes, club de Ligue 2 française, mais Saint-Étienne aussi est à vendre.

A la tête d’une fortune estimée à près de 13 milliards d’euros, Aliko Dangote est, depuis 10 ans, l’homme le plus riche d’Afrique. Après avoir fait fortune dans la cimenterie, au début des années 80, le jeune homme d’origine haoussa va investir dans les matières premières, le sucre et le riz, puis dans l’industrie alimentaire. Les années passant, il développe son empire au Nigeria, puis sur l’ensemble du continent africain.

Des principes pour mener ses affaires

Aliko Dangote mène ses affaires selon des principes simples qu’il définit de la façon suivante : « réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l’argent dans des coffres suisses, mener un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d’Afrique ». Un mode opératoire qui lui a réussi.

Fan de football, le milliardaire nigérian avait annoncé son intention d’acheter le club anglais d’Arsenal. Une opération qui n’a finalement pas abouti, mais l’idée d’investir dans le football ne l’a pas quitté. Et le 13 avril dernier, Eddy Zdziech, le président de Valenciennes, a confirmé au quotidien français L’Équipe qu’il y avait bien des discussions pour la reprise de son club.

Valenciennes puis Saint-Étienne ?

Valenciennes est un club relativement connu du Nord de la France. Longtemps présidé par un ancien ministre, Jean-Louis Borloo, très engagé dans l’électrification du continent africain, qui aurait servi d’intermédiaire pour la venue du riche homme d’affaires. Mais Valenciennes a surtout défrayé la chronique pour une histoire de match truqué, en 1993, face à l’Olympique de Marseille.

Aliko Dangote pourrait s’être pris d’affection pour cette ancienne cité minière du Nord de la France. Il a été vu dans les tribunes du Stade du Hainaut, le 8 avril dernier. La transaction serait de l’ordre de 10 millions d’euros pour reprendre 100% du capital. Son objectif serait de placer le club dans l’élite européenne. Un pari ambitieux quant on sait que le palmarès de Valenciennes est vide.

A moins que ce rapprochement ne soit que le premier pas d’un projet d’investissement plus ambitieux dans le football français. Un autre club d’une ville minière actuellement en Ligue 2 est aussi à vendre. Il s’agit de l’AS Saint-Étienne, le club mythique de Salif Keita et Rachid Mekloufi. Avec 10 titres de Champions de France, l’ASSE reste un club légendaire qui a déjà une grande histoire en Europe. On peut imaginer qu’Aliko Dangote ait les moyens de racheter les deux clubs, l’un pouvant servir de base arrière à l’autre pour un projet ambitieux.