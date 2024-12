Wassa-Wassa : le trésor culinaire du nord Bénin

Découvrez le « Wassa-Wassa », ce plat ancestral du Nord Bénin, qui intrigue et séduit par sa complexité et ses saveurs uniques. Souvent comparé à un couscous, ce mets à base d’igname est bien plus qu’un simple plat.

Entre tradition et modernité, le Wassa-Wassa incarne un héritage culinaire à la croisée des générations et des régions. Mais pourquoi reste-t-il encore méconnu dans le Sud du pays ?

Origines et processus de fabrication

Le Wassa-Wassa, également appelé couscous d’igname, est originaire du Nord Bénin, notamment de Parakou. Sa préparation, un véritable art, débute par l’épluchage et le découpage de l’igname en cossettes, suivis de l’écrasement pour obtenir une farine fine. Mais l’étape la plus technique reste le roulage de la farine, où de l’eau est ajoutée pour former de petits grumeaux à l’aide d’une passoire.

Une fois les grains formés, ils sont cuits à la vapeur en plusieurs étapes, avec un lavage intermédiaire pour éliminer l’amertume. Ce processus, long et méticuleux, peut prendre entre trois et quatre heures.

Un plat pour les grandes occasions et le quotidien

Au Nord, le Wassa-Wassa est un incontournable des mariages, baptêmes et autres célébrations. À Parakou, il est consommé sans condition particulière et se trouve facilement auprès de vendeuses ambulantes. Au Sud, notamment à Cotonou, il commence à séduire les habitants grâce aux revendeuses des quartiers populaires comme Zongo ou Gbégamey. Son prix reste accessible et oscille entre 200 et 5 000 francs CFA selon les lieux et les accompagnements, allant du poisson frit à des sauces épicées.

Modernisation : quand tradition rime avec innovation

Face à la complexité de la préparation, une innovation notable à vu le jour : le « Wassa-Wassa Tchigan ». Ce produit précuit réduit le temps de préparation à seulement 15 minutes. Conditionné dans des emballages biodégradables, il est déjà disponible dans les supermarchés de Cotonou et Porto-Novo.

Le Wassa-Wassa, un allié santé méconnu

Outre sa richesse culinaire, le Wassa-Wassa est également un concentré de bienfaits nutritionnels. Fait à base d’igname, il est naturellement sans gluten et riche en vitamines B1, B6 et C. Des études ont montré que l’igname protège le foie et les reins contre certains dommages et pourrait prévenir la fibrose hépatique, une pathologie grave du foie.