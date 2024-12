Le coton biologique au Bénin : un succès pour l’agriculture durable africaine

Au Bénin, le projet « Growing Benin’s Organic Cotton Sector » transforme l’agriculture locale. En trois ans, il a permis à 9 000 petits exploitants de passer au coton biologique certifié, avec une augmentation de 65 % de la production. Porté par la Fondation Aid by Trade et soutenu par des partenaires internationaux, ce programme d’un million d’euros conjugue développement économique, autonomisation des femmes et pratiques agricoles durables.

Le 9 décembre 2024, la Fondation Aid by Trade (AbTF) a annoncé à Hambourg la prolongation du projet « Growing Benin’s Organic Cotton Sector ». Lancé en 2021 avec un million d’euros d’investissement, ce programme a permis à 9 000 petits exploitants de produire du coton biologique certifié Cotton made in Africa Organic (CmiA Organic).

En trois ans, le projet a enregistré une augmentation de 65 % de la production de coton biologique certifié. Les revenus des agriculteurs ont connu une hausse moyenne de 9 %, offrant de meilleures perspectives économiques pour ces communautés. Ce succès repose sur un accompagnement global incluant des formations agricoles, des ateliers sur dula gestion biologique des ravageurs, et l’utilisation de semences adaptées aux pratiques biologiques.

Mariame Dabo, une agricultrice participante, souligne : « Grâce à ces pratiques agroécologiques, nous cultivons des cultures saines à moindre coût, tout en préservant la santé de nos familles et de nos sols. »

Autonomisation des femmes et développement communautaire

Un des points forts du projet a été l’autonomisation des femmes. À la fin de cette première phase, la proportion de femmes occupant des postes de direction dans les coopératives agricoles a augmenté de 30 %. Cette avancée favorise une prise de décision plus équilibrée au sein des communautés agricoles et renforce le rôle des femmes dans l’économie locale.

Ce projet, mené par l’Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique (OBEPAB), bénéficie du soutien financier du BMZ (ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement) et de la GIZ. Il est également soutenu par le Pesticide Action Network UK (PAN UK), Paul Reinhart AG, et la Aid by Trade Foundation.

Selon Benjamin Mohr, directeur adjoint du programme AgriChains de la GIZ : « Au Bénin, nous connectons et renforçons les acteurs de toute la chaîne d’approvisionnement, de la ferme au marché, pour rendre le secteur agricole plus équitable et durable. »

Impact sur le marché et perspectives d’avenir

Actuellement, 30% du coton africain est certifié CmiA ou CmiA Organic, une norme reconnue mondialement. Des marques majeures comme Bestseller augmentent leurs achats de coton CmiA Organic, démontrant l’attrait croissant pour une production durable.

Le Bénin s’impose comme un acteur majeur du coton biologique africain. Ce modèle inspire d’autres pays du continent vers une agriculture durable et équitable, alliant développement économique et respect environnemental.

La seconde phase du projet vise à renforcer cette dynamique en continuant d’améliorer les capacités des agriculteurs, l’autonomisation des femmes et l’accès aux marchés internationaux.