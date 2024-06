Le coton africain s’associe à la FIFA et à l’OMC pour stimuler l’économie et le développement durable

Imaginez un ballon de football tissé à partir de coton cultivé durablement par des exploitants africains, générant des opportunités économiques et un avenir meilleur pour les communautés locales. C’est la vision ambitieuse du Partenariat pour le Coton, une initiative révolutionnaire réunissant la FIFA, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et Cotton made in Africa (CmiA).

Cotton made in Africa (CmiA) soutient désormais une initiative conjointe de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la Fédération internationale de football association (FIFA) visant à promouvoir la croissance économique dans les pays en développement par le biais du football. En tant que nouveau membre du comité directeur de l’initiative récemment créée, le Partenariat pour le Coton, CmiA apporte son expertise reconnue à l’international en tant que plus grande norme de coton durable en Afrique. L’objectif est d’intégrer plus étroitement les pays producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest dans la chaîne de valeur mondiale des vêtements de football.

Ce partenariat historique vise à transformer le secteur du coton africain, en le faisant passer d’une simple culture de base à un moteur de croissance économique et de développement durable. En tirant parti du pouvoir fédérateur du football et de l’expertise de CmiA en matière de coton durable, l’initiative s’engage à créer un avenir plus prospère pour les producteurs de coton africains et leurs communautés.

Des pratiques plus durables pour l’environnement et pour le producteur

Au cœur de ce partenariat se trouve l’engagement à promouvoir des pratiques de production de coton durables, à la fois bénéfiques pour l’environnement et pour les agriculteurs. CmiA, la principale norme de coton durable en Afrique, jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre de ces pratiques, en veillant à ce que le coton africain soit cultivé de manière responsable et éthique. CmiA travaille avec 20 entreprises cotonnières et près d’un million de petits producteurs dans onze pays d’Afrique subsaharienne.

« Le sujet de la production durable de coton et les préoccupations des populations de la région nous tiennent à cœur. La création de ce partenariat multilatéral à l’initiative de l’OMC et de la FIFA est un pas dans la bonne direction pour développer une chaîne de valeur durable, du coton brut au textile fini, en Afrique », déclare Tina Stridde, directrice générale de la Fondation Aid by Trade (AbTF), ajoutant, « Nous sommes heureux de mettre à profit nos près de 20 ans d’expertise professionnelle dans le coton africain et le commerce textile international pour rendre le coton durable rentable pour les petits producteurs africains et économiquement viable pour le commerce. »

Un impact qui ira jusqu’à la production textile

L’impact du Partenariat pour le Coton s’étendra bien au-delà des champs de coton. En stimulant la transformation locale du coton en textiles et en vêtements, l’initiative créera de nouveaux emplois et des opportunités commerciales dans les pays producteurs de coton. De plus, le partenariat s’engage à soutenir le développement des compétences et l’éducation des communautés locales, en leur donnant les moyens de s’épanouir et de contribuer à un avenir durable.

Le Partenariat pour le Coton s’est fixé pour objectif de promouvoir le secteur du coton et du textile dans les pays du « Cotton 4 » (Mali, Tchad, Burkina Faso et Bénin) et en Côte d’Ivoire en tirant parti du potentiel de développement économique du football dans les pays producteurs de coton. Concrètement, cela signifie que ces pays ne se contentent pas de cultiver et d’exporter du coton, mais augmentent également l’activité commerciale dans les étapes de transformation rentables de la production. Cotton made in Africa entretient des relations étroites avec de nombreux pays de la région, avec une histoire particulièrement longue de culture et d’activité au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

Selon la directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, la création de cette initiative marque une nouvelle phase d’un accord entre la FIFA et l’OMC en 2022, visant à ouvrir de nouveaux marchés aux producteurs de coton africains, notamment dans le domaine des vêtements de sport.