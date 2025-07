Le Caucus africain des institutions de Bretton Woods s’ouvre en République Centrafricaine

Pour la première fois, Bangui accueille cette rencontre stratégique qui réunit les gouverneurs africains du FMI et de la Banque mondiale. L’objectif est de consolider une voix commune africaine sur les questions de développement dans un contexte géopolitique en mutation.

La République Centrafricaine accueille pour la première fois à Bangui, sa capitale, du 30 juillet au 2 août 2025, les réunions du Caucus africain des gouverneurs africains du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale. Ces rencontres vont permettre aux pays du continent africain de faire part des grandes orientations qu’ils souhaitent voir adopter au sein du FMI et de la Banque mondiale afin de consolider une voix commune pour une croissance inclusive, résiliente et durable.

Pour la Centrafrique, c’est un évenement d’importance : « La tenue du Caucus Africain à Bangui est un message fort. Elle témoigne de la reconnaissance des efforts de la RCA pour sa stabilisation et sa relance économique », a déclaré le ministre centrafricain des Finances et du Budget.

Un contexte géopolitique favorable à l’influence africaine

Créé en 1963, le Caucus africain a choisi cette année le thème « Infrastructures résilientes, capital humain et richesse verte : leviers indispensables pour une croissance forte, inclusive et durable en Afrique ». Dans un contexte marqué par une crise du financement du développement, l’édition 2025 prend une résonance particulière à travers l’adhésion récente de l’Union africaine au groupe des vingt (G20), tout comme la réforme en cours des quotes-parts au FMI et de la gouvernance du groupe de la Banque mondiale, offrant à l’Afrique une fenêtre d’influence inédite.

À Bangui, la réflexion se veut offensive et stratégique, car cette année le Caucus africain se tient dans un contexte où, à la Maison-Blanche, Donald Trump, président des États-Unis, adopte depuis son retour une politique de baisse généralisée de l’aide publique au développement et de révision des droits de douane. Ces décisions intensifient le recul du multilatéralisme et du soutien aux pays les moins favorisés depuis le début de l’année.

Au-delà de la coordination : un repositionnement stratégique

Le Caucus africain va offrir aux gouverneurs africains du FMI et de la Banque mondiale l’opportunité de repositionner le continent africain dans les instances de décision des institutions financières internationales, 80 ans après leur création.

En effet, cet événement va permettre aux participants de se pencher sur des enjeux tels que l’accélération de la transition énergétique, la valorisation des ressources naturelles, la question de la dette dont les deux institutions de Bretton Woods ont à cœur de traiter, la question du financement du développement et la mise en place d’un dialogue économique panafricain.