L’Afrique se mobilise massivement pour le Prix Zayed 2026

Avec 7 761 candidatures provenant de 173 pays, le Prix Zayed pour le développement durable confirme l’émergence de l’Afrique comme laboratoire d’innovations durables. L’Éthiopie figure parmi les cinq pays ayant soumis le plus de projets, témoignant du dynamisme continental.

Le continent africain s’impose comme un acteur majeur de l’innovation durable mondiale. Les chiffres de candidature au Prix Zayed pour le développement durable 2026 le confirment. Ainsi, l’Éthiopie se classe parmi les cinq pays ayant soumis le plus grand nombre de candidatures, aux côtés de l’Inde, de l’Ouzbékistan, du Brésil et de l’Indonésie.

L’Afrique, terrain fertile pour les solutions durables

Cette performance éthiopienne illustre une tendance plus large : 85% des 7 761 candidatures proviennent des économies en développement et émergentes, où l’Afrique occupe une place de choix. Le continent, confronté à des défis majeurs en matière d’accès à l’eau, à l’énergie, aux soins de santé et à la sécurité alimentaire, se révèle être un véritable laboratoire d’innovations adaptées aux réalités locales.

« Le nombre record de candidatures pour le cycle du Prix de cette année reflète un engagement mondial croissant en faveur de solutions pratiques et évolutives qui ont un impact à long terme« , souligne SE Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis. Cette dynamique trouve un écho particulier en Afrique, où les contraintes génèrent souvent les innovations les plus créatives.

Technologies de pointe et savoirs locaux : le modèle africain

Les candidatures africaines se distinguent par leur capacité à allier technologies de pointe et approches communautaires. L’intelligence artificielle, la capture directe du carbone et les outils fintech s’y mélangent avec les connaissances traditionnelles et les besoins spécifiques des populations locales.

Dans la catégorie Action climatique (1 880 candidatures au niveau mondial), les projets africains brillent particulièrement par leurs solutions basées sur la nature et la conservation communautaire fondée sur les connaissances autochtones. Ces approches, qui allient innovation technologique et sagesse ancestrale, représentent un modèle unique que le continent exporte désormais vers le reste du monde.

Des secteurs prioritaires pour l’Afrique

Les catégories les plus représentées – Alimentation (1 630 candidatures) et Action climatique (1 880 candidatures) – correspondent parfaitement aux enjeux continentaux. L’Afrique, qui abrite 60% des terres arables mondiales non cultivées, développe des solutions d’agriculture de précision et de robotique agricole particulièrement adaptées aux petits exploitants.

La catégorie Santé, qui a connu une augmentation de plus de 60%, reflète également les priorités africaines. Les diagnostics basés sur l’IA et les technologies portables répondent aux défis d’accès aux soins dans des zones souvent isolées, tandis que les solutions de logistique durable améliorent la chaîne d’approvisionnement médicale.

L’eau et l’énergie : innovations africaines pour défis globaux

Les candidatures dans la catégorie Eau explorent des voies particulièrement pertinentes pour l’Afrique : production d’eau atmosphérique et dessalement à faible consommation d’énergie. Ces technologies, développées pour répondre aux besoins du continent, trouvent aujourd’hui des applications mondiales.

De même, la catégorie Énergie voit émerger des solutions de stockage thermique et de carburants à faible teneur en carbone, domaines où l’Afrique, riche en ressources solaires et géothermiques, développe une expertise reconnue internationalement.

La catégorie Lycées internationaux (1 070 candidatures) témoigne de l’engagement remarquable de la jeunesse africaine. Des projets de surveillance climatique basée sur l’IA aux systèmes d’irrigation intelligente pour les fermes scolaires, en passant par la filtration de l’eau à faible coût, les jeunes Africains proposent des solutions pragmatiques et innovantes.

Vers la reconnaissance internationale

Avec des solutions ayant déjà transformé la vie de plus de 400 millions de personnes à travers le monde grâce aux 128 lauréats précédents, le Prix Zayed confirme son rôle de tremplin pour les innovations africaines. Les candidatures entrent maintenant en phase d’évaluation, avant l’annonce des lauréats le 13 janvier 2026 à Abu Dhabi.

Chaque organisation lauréate recevra 1 million de dollars américains, tandis que six lycées bénéficieront chacun de 150 000 dollars américains – des montants qui peuvent transformer des initiatives africaines prometteuses en solutions déployées à grande échelle.

Cette édition 2026 du Prix Zayed consacre l’Afrique comme un continent d’innovations durables, capable de proposer au monde des solutions à la fois technologiquement avancées et profondément ancrées dans les réalités locales.