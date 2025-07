Le Best 11 de la CAN Féminine 2025 : une sélection d’exception

Après trois semaines de football intense au Maroc, la CAN Féminine 2025 a livré son verdict : le Nigeria décroche un 10ème titre historique au terme d’une finale renversante face aux Lionnes de l’Atlas (3-2). Entre performances individuelles exceptionnelles et spectacle collectif de haut niveau, cette édition a confirmé l’explosion du talent féminin africain. Retour sur le onze type d’un tournoi d’anthologie.

La 15ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine, qui s’est achevée le 26 juillet 2025 au Maroc, restera dans les mémoires comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire. Entre le sacre historique du Nigeria (son 10ème titre) et les performances exceptionnelles de joueuses venues de tout le continent, cette CAN a confirmé la progression du niveau du football féminin africain.

Au terme de 26 matchs palpitants, la FIFA a sélectionné le onze type de cette compétition d’exception, en se basant sur les performances individuelles, l’impact sur les résultats d’équipe et l’influence technique et tactique des joueuses tout au long du tournoi.

Gardienne de but : Chiamaka Nnadozie (Nigeria) – Solide, sereine et décisive, la gardienne nigériane a guidé sa défense avec autorité, notamment dans les matches à élimination directe. Élue meilleure gardienne du tournoi, l’ancienne portière du Paris FC a été l’un des piliers de la conquête nigériane avec seulement un but encaissé en 5 matchs avant la finale. Sa prestation en finale, où elle a résisté à la pression marocaine, confirme son statut de référence continentale.

Défense

Latérale droite : Michele Alozie (Nigeria) – L’arrière droite nigériane a apporté un équilibre parfait entre solidité défensive et apport offensif. Ses montées constantes sur son couloir et sa capacité à se projeter vers l’avant ont souvent créé le surnombre dans le camp adverse, tout en maintenant une rigueur défensive exemplaire.

Défenseuse centrale : Bambanani Mbane (Afrique du Sud). La défenseuse sud-africaine s’est imposée comme l’une des révélations du tournoi par sa solidité défensive et sa capacité à anticiper les attaques adverses.

Défenseuse centrale : Portia Boakye (Ghana) – La roc défensif des Black Queens a brillé par sa présence aérienne et sa capacité à organiser sa défense. Sa lecture du jeu et ses interventions précises ont permis au Ghana de réaliser un parcours honorable dans cette compétition.

Latérale gauche : Karabo Dhlamini (Afrique du Sud) – Le duo sud-africain Karabo Dhlamini et Bambanani Mbane a fait forte impression. La latérale gauche sud-africaine a impressionné par sa percussion offensive et son volume de jeu constant, apportant une dimension moderne au poste d’arrière latéral.

Milieu de terrain

Milieu défensif : Grace Asantewaa (Ghana) – Le métronome des Black Queens a orchestré le jeu ghanéen avec intelligence et précision. Sa vision du jeu, ses passes longues et sa capacité à récupérer les ballons ont fait d’elle l’une des milieux les plus complètes du tournoi.

Milieu central : Refiloe Jane (Afrique du Sud) – La capitaine sud-africaine, malgré l’élimination de son équipe, a confirmé son statut de leader technique. Sa polyvalence et sa capacité à faire le lien entre défense et attaque en font une joueuse incontournable du football féminin africain.

Milieu offensif : Ghizlane Chebbak (Maroc) – CAPITAINE – À 34 ans, la fille de l’ancien international Larbi Chebbak a une nouvelle fois porté le Maroc sur ses épaules. Meilleure buteuse du tournoi avec 5 réalisations et figure emblématique des Lionnes de l’Atlas, elle mérite naturellement le brassard de capitaine de cette équipe type. Sa technique raffinée, sa vision du jeu et son leadership exemplaire en font la joueuse symbolique de cette CAN 2025.

Attaque

Ailière droite : Rasheedat (Nigeria) – Élue meilleure joueuse du tournoi, la capitaine nigériane a été omniprésente dans le jeu de son équipe. Un but inscrit en demi-finale contre l’Afrique du Sud et deux passes décisives témoignent de son influence technique, mais c’est surtout son leadership et sa capacité à hausser le niveau de ses coéquipières qui impressionnent.

Avant-centre : Ibtissam Jraidi (Maroc) – L’attaquante marocaine a été l’une des révélations du tournoi par sa capacité à peser sur les défenses adverses. Sa technique, sa vitesse et son sens du but ont permis aux Lionnes de l’Atlas de créer de nombreuses occasions tout au long de leur parcours jusqu’en finale.

Ailière gauche : Esther Okoronkwo (Nigeria) – Élue joueuse de la finale, Okoronkwo a été l’artisan du renversement nigérian face au Maroc. Son penalty transformé et sa passe décisive pour l’égalisation illustrent parfaitement son importance dans les moments cruciaux. Sa vitesse, sa précision technique et son sang-froid en font une ailière redoutable.

Les oubliées de prestige

Plusieurs joueuses exceptionnelles n’ont pas trouvé place dans cette sélection officielle, notamment :

Asisat Oshoala (Nigeria) :La légende nigériane a pourtant joué un rôle important dans la conquête de son équipe.

Barbra Banda (Zambie) : La star zambienne avait pourtant illuminé la phase de groupes, mais l’élimination précoce de son équipe l’a desservi.

L’entraîneur

Justin Madugu (Nigeria) – Élu meilleur entraîneur du tournoi, le sélectionneur nigérian a su transformer une situation compromise (mené 2-0 en finale) en triomphe historique. Sa gestion tactique, notamment ses changements décisifs en seconde période de la finale, et sa capacité à remotiver ses troupes dans l’adversité ont été exemplaires.

Cette sélection CAF reflète le niveau de plus en plus homogène de la compétition, avec une Afrique du football féminin en pleine ascension. Cette CAN 2025 aura marqué une nouvelle étape dans le développement du football féminin africain, avec des joueuses toujours plus techniques, athlétiques et tactiquement affûtées. Le niveau affiché lors de cette compétition, consacré par cette équipe type officielle, augure d’un avenir radieux pour la discipline sur le continent.