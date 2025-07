Jubilé des jeunes à Rome : une mobilisation africaine historique parmi 146 pays représentés

Des centaines de milliers de jeunes pèlerins, dont une forte délégation africaine, convergent vers Rome pour le jubilé des jeunes catholiques des 2 et 3 août. Cet événement majeur de l’année sainte illustre le dynamisme de l’Église catholique sur le continent africain, qui représente l’une des communautés les plus actives parmi les 146 pays participants.

Les derniers préparatifs de l’événement le plus important de l’année sainte de l’Église catholique sont en cours sur le vaste terrain de Tor Vergata, en périphérie de Rome, où des centaines de milliers de personnes sont attendus pour le jubilé des jeunes.

La scène-autel géante de plusieurs mètres de haut a été achevée, ainsi que l’infrastructure de sécurité et les points d’hydratation avant les deux jours de veillée et de messe avec le pape Léon XIV. Cet événement constitue le moment le plus attendu du calendrier du jubilé.

Alessandro Mancini, l’ingénieur responsable du site jubilaire de Tor Vergata, a déclaré que l’élévation de la scène permettra à tout le monde de voir la messe. Le site ouvrira ses portes aux pèlerins le 2 août pour une journée entière de musique, de spectacles et de prières avant une veillée avec le pape. Après avoir passé la nuit sur place, les participants assisteront à une messe présidée par le Saint-Père depuis la scène principale le matin du dimanche 3 août, marquant la célébration de clôture du jubilé des jeunes.

Le Vatican a indiqué que 68 % des participants inscrits étaient originaires de pays européens, mais les africains sont quand même très nombreux, les pèlerins arrivant de 146 pays au total. Cette mobilisation internationale témoigne de l’universalité de l’Église catholique, avec une participation notable des jeunes africains qui illustrent le dynamisme spirituel du continent dans le catholicisme mondial.

L’Afrique, nouveau centre de gravité du catholicisme

Cette forte participation africaine au jubilé reflète une transformation profonde de l’Église catholique. L’Afrique a enregistré la plus forte augmentation du nombre de catholiques ces dernières années, avec plus de 8 millions de baptisés supplémentaires chaque année, tandis que l’Europe perdait près de 300 000 fidèles par an.

Le continent africain devrait accueillir un catholique sur trois dans le monde d’ici 2050. Cette croissance exceptionnelle s’accompagne d’une vitalité religieuse remarquable : la fréquentation des messes dans les églises catholiques en Afrique est bien plus élevée qu’aux États-Unis, notamment au Nigeria où 94 % des catholiques déclarent assister à la messe au moins une fois par semaine.

Les États d’Afrique comptant le plus grand nombre de catholiques sont la République démocratique du Congo, le Nigeria, la Tanzanie, l’Ouganda, et l’Angola. Cette expansion du catholicisme africain s’explique par l’héritage des missions, l’engagement social de l’Église dans l’éducation et la santé, ainsi que par la jeunesse de la population continentale.