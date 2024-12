Challenge App Afrique 2024 : innover pour préserver l’eau

Le Challenge App Afrique revient pour une neuvième édition, avec une thématique qui suscite à la fois urgence et espoir : « Le numérique au service de l’or bleu ».

Porté par les émissions phares de RFI, C’est pas du vent , et de France 24, Tech24 , ce concours met en avant l’innovation numérique. Il se positionne comme un levier essentiel pour répondre aux défis de l’accès à l’eau sur le continent africain.

L’accès à l’eau, un enjeu vital pour l’Afrique

D’une part, l’eau, ressource essentielle à la vie et au développement durable, reste un luxe pour de nombreuses populations africaines. En effet, malgré son immense potentiel naturel, le continent est confronté à des pénuries d’eau chroniques dans plusieurs régions. Elles engendre des conséquences dramatiques sur la santé publique, l’agriculture et l’économie. Ainsi, la gestion durable de cette ressource précieuse, la lutte contre la pollution et la préservation des écosystèmes aquatiques figurent parmi les défis majeurs pour l’Afrique d’aujourd’hui et de demain.

Le numérique comme réponse innovante

Face à cette réalité préoccupante, le Challenge App Afrique 2024 se fixe pour objectif de stimuler la créativité des entrepreneurs africains francophones. Il les invite à proposer des solutions numériques innovantes. Toutes les idées susceptibles de faire évoluer la gestion de l’eau sont les bienvenues. Par exemple, des applications facilitant l’accès à l’eau potable, de plateformes pour optimiser l’assainissement ou de systèmes préservant les ressources marines, etc. Dans ce contexte, le numérique devient un allié incontournable pour relever les défis liés à l’eau en Afrique.

Les détails du concours

Concrètement, les candidatures pour le concours sont ouvertes jusqu’au 26 janvier 2025 sur le site officiel du Challenge App Afrique. En ce qui concerne la sélection, le ou la lauréat.e, choisi.e par un jury d’experts au printemps prochain, bénéficiera d’un financement de 15 000 euros pour concrétiser son projet. Cette opportunité unique vise à encourager des projets avec un fort potentiel d’impact et de développement.

Une mobilisation pour un avenir plus vert

Avec cette édition axée sur l’eau, RFI et France 24 soulignent leur engagement en faveur de la durabilité environnementale et de l’inclusion numérique. Ce concours, enfin, est un appel à faire du numérique un outil de transformation sociale. Il s’attaque à l’un des défis les plus pressants de notre époque : l’accès équitable à l’eau pour tous.