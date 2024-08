OMS-Afrique : Dr Faustine Ndugulile, nouveau directeur régional, dévoile son plan pour le continent

Dr Faustine Ndugulile prend la direction régionale de l’OMS pour l’Afrique, prêt à aborder les défis sanitaires avec un plan robuste visant à réformer l’accès aux soins sur le continent.

Le Dr Faustine Englebert Ndugulile, ancien ministre tanzanien de la Santé, a été désigné pour succéder à la Dre Matshidiso Moeti en tant que Directeur régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique. Avec une vision claire et des objectifs ambitieux, il se prépare à relever les nombreux défis sanitaires du continent. Mais quel est son plan pour transformer la santé en Afrique ?

Le parcours d’un leader visionnaire

Le Dr Faustine Ndugulile n’est pas étranger aux défis de la santé en Afrique. Ancien membre du conseil d’administration de la Société internationale contre le sida, il a travaillé sans relâche pour améliorer les conditions sanitaires sur le continent. Son expérience, combinée à son engagement, lui a valu la confiance des États membres lors de la soixante-quatorzième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique.

Pour le Dr Ndugulile, l’obstacle majeur au progrès sanitaire en Afrique est le manque de volonté politique. Lors d’une récente interview, il a appelé à un « leadership transformationnel » pour surmonter les défis actuels. Il plaide pour une mobilisation politique accrue afin de garantir un meilleur accès aux soins de santé et d’améliorer la couverture sanitaire universelle sur le continent.

Accès aux soins, pandémies, et production locale

Le programme du Dr Ndugulile s’articule autour de quatre priorités principales. Tout d’abord, il souhaite accélérer l’accès aux soins de santé en comblant les lacunes de la couverture sanitaire universelle. Ensuite, il met l’accent sur la préparation aux futures pandémies, tirant des leçons de la crise de la COVID-19. Une autre priorité est de renforcer la capacité de production locale de vaccins et de produits de santé essentiels. Enfin, il aspire à rendre le bureau régional de l’OMS plus réactif, efficace, transparent et responsable.

Le Dr Ndugulile est conscient que ses ambitions nécessitent un financement solide. Il prône une augmentation des investissements domestiques dans le secteur de la santé et une mobilisation accrue du secteur privé. Convaincre les dirigeants politiques d’investir davantage dans la santé est une autre de ses priorités. Il s’engage également à renforcer le rôle du secteur privé dans l’investissement en santé.

Médecine traditionnelle et ressources humaines en santé

Reconnaissant l’importance des pratiques ancestrales en Afrique, le Dr Ndugulile propose d’intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé modernes. Il appelle à une meilleure recherche et à une documentation rigoureuse pour garantir leur sécurité et leur efficacité. Par ailleurs, il entend s’attaquer aux défis liés aux ressources humaines en santé en proposant des solutions adaptées à chaque pays.

Le Dr Ndugulile exhorte les pays donateurs, tels que les États-Unis, à continuer de soutenir les efforts de santé en Afrique. Toutefois, il souligne l’importance pour le continent de renforcer son propre financement de la santé. « Je promets de travailler avec vous et je crois qu’ensemble nous pouvons construire une Afrique plus saine« , déclare-t-il.